Uzmanlar uyardı: Dolar merkezli küresel finans sistemi tarihe karışıyor

Küresel finans sisteminde uzun yıllardır hakimiyetini sürdüren dolar merkezli yapının, önümüzdeki 10-15 yıllık projeksiyonda yerini çok para birimli yeni bir... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

Rusya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Vedomosti ile Roskongres Vakfı tarafından ortaklaşa hazırlanan ‘Dünya - 2026: Çatışma ve İşbirliği Arasında’ başlıklı stratejik araştırma raporunda, küresel para sisteminin geleceğine dair çarpıcı analizlere yer verildi. Rapora göre, ABD doları önümüzdeki dönemde küresel piyasalardaki gücünü kaybetmeye devam edecek; ancak buna rağmen uluslararası ticaret ve rezerv yönetiminde bir süre daha ağırlığını koruyacak.Dolar rezervleri azaldıRaporda paylaşılan verilere göre, 2000 yılında dünya genelindeki merkez bankalarının rezervlerinde yüzde 73 olan dolar payı, 2026 yılı itibarıyla yüzde 58 seviyesine kadar geriledi. Doların küresel para transfer sistemi SWIFT üzerindeki payı da 2012-2025 yılları arasında yüzde 40-50 bandındaki yatay seyrini korumayı başardı. Ancak uzmanlar, bu istikrara rağmen küresel ticarette alternatif finansal mekanizmaların ve yerel para birimlerinin kullanımının hızla yaygınlaştığına dikkat çekiyor.Finansal egemenlik dönemi başlıyorAnalistler, önümüzdeki 10 ilâ 15 yıllık süreçte finans dünyasının “çok para birimli bir sisteme” evrileceğini belirtiyor. Bu dönüşümle birlikte, ülkelerin döviz ve dış ticaret düzenlemelerinde ulusal egemenliklerini (finansal bağımsızlıklarını) çok daha baskın bir şekilde ön plana çıkaracağı vurgulanıyor.Dünya ekonomisinin nabzını tutan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF), bu yıl 3-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Küresel finans liderlerini bir araya getirecek olan dev organizasyonun ana gündem maddelerinden birini de bu yeni finansal mimari oluşturacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

