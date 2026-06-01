Meteoroloji sağanak için saat verdi: Sıcaklıklar 4 derece artıyor

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Karadeniz'de öğle saatleri itibariyle yağış kuvvetlenecek. Sıcaklıklar doğu bölgelerinde 4 derece artıyor. Marmara’nın... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T06:54+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Haziran hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya’nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Öğle saatlerinde başlayacakYağışların, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop’un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA – 31°C – Parçalı ve az bulutluÇANAKKALE – 26°C – Parçalı ve az bulutluİSTANBUL – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğiEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – 24°C – Az bulutlu ve açıkDENİZLİ – 32°C – Az bulutlu ve açıkİZMİR – 32°C – Az bulutlu ve açıkMUĞLA – 27°C – Az bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Antalya'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – 31°C – Parçalı ve yer yer çok bulutluANTALYA – 31°C – Az bulutlu ve açık, öğleden sonra batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR – 27°C – Az bulutluHATAY – 28°C – Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – 24°C – Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 28°C – Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA – 26°C – Parçalı ve az bulutluYOZGAT – 21°C – Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ARTVİN – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA – 27°C – Parçalı ve az bulutluVAN – 19°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 32°C – Az bulutlu ve açıkMARDİN – 27°C – Az bulutlu ve açıkSİİRT – 27°C – Az bulutlu ve açıkŞANLIURFA – 32°C – Az bulutlu ve açık

