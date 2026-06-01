Meteoroloji sağanak için saat verdi: Sıcaklıklar 4 derece artıyor
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Karadeniz'de öğle saatleri itibariyle yağış kuvvetlenecek. Sıcaklıklar doğu bölgelerinde 4 derece artıyor. Marmara'nın...
hava durumu
06:54 01.06.2026
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Karadeniz'de öğle saatleri itibariyle yağış kuvvetlenecek. Sıcaklıklar doğu bölgelerinde 4 derece artıyor. Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya’nın batı ilçeleri ve Bilecik yağışlı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Haziran hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya’nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinde başlayacak

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop’un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA – 31°C – Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – 24°C – Az bulutlu ve açık
DENİZLİ – 32°C – Az bulutlu ve açık
İZMİR – 32°C – Az bulutlu ve açık
MUĞLA – 27°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Antalya'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 31°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANTALYA – 31°C – Az bulutlu ve açık, öğleden sonra batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR – 27°C – Az bulutlu
HATAY – 28°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – 24°C – Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 28°C – Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT – 21°C – Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – 27°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN – 19°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 32°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN – 27°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT – 27°C – Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA – 32°C – Az bulutlu ve açık
