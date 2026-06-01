Ünlü bankanın mobil uygulaması çöktü mü? Yaşanan erişim sorunu sosyal medyada gündem oldu

DenizBank'ın mobil bankacılık uygulaması MobilDeniz'e erişim sorunu yaşandığı belirtiliyor. Çok sayıda banka müşterisi sosyal medyada işlem yapamadığını... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

DenizBank’ın mobil bankacılık uygulaması MobilDeniz’de yaşandığı belirtilen erişim sorunu, kullanıcıların tepkisini çekti. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi işlem yapamadığını belirterek sosyal medyadan isyan etti. MobilDeniz neden açılmıyor?Kullanıcılardan gelen paylaşımlarda, MobilDeniz uygulamasına giriş yapmakta güçlük yaşandığı, para transferi ve hesap görüntüleme gibi temel bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilemediği ifade edildi. Bir kullanıcı, "Mobil uygulama yoğunluktan dolayı sabahtan bu yana giriş yapılamıyor. Aksayan ödemeleri ve bugün yapmak istediğimiz kredi ödemelerimiz mağduriyetini kim üstlenecek' derken, başka bir kullanıcı ise 'İki saattir işlem yapamıyorum Vergi ödeyemiyorum kartımı ödeyemiyorum' diye paylaşım yaptı. Bir çok kullanıcı ise bayram sonrası ödemelerini yapamadıklarını belirterek yaşadıkları sıkıntıyı paylaştı.

