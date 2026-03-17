Cep telefonunuzdan QR kod okutuyorsanız dikkat: Dolandırıcıların hedefi olabilirsiniz

Sputnik Türkiye

Uzmanlar dolandırıcıların yeni tuzağının QR yani karekod sistemi olduğuna dikkat çekerek uyardı. 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T11:13+0300

Son yıllarda hızla yayılan ödeme sistemi QR yani karekod sistemi dolandırıcıların yeni tuzağı oldu. Uzmanlar, karekod üzerinden cep telefonunun kontrolünü sağlayan dolandırıcıların ardından kişisel verilerle banka hesaplarına erişim sağlayabileceğine vurgu yaptı ve 'mecbur kalmadıkca QR kullanmayın' uyarısında bulundu. Kötü niyetli kişiler cep telefonuna sızabilirNTV'nin haberine göre restoranlarda, alışverişlerde, ödeme yaparken hatta para çekerken kullanılan QR kodlar dolandırıcıların yeni tuzağı oldu. Dolandırıcıların hazırladığı zararlı virüs telefonu kısa sürede ele geçiriyor ve kötü niyetli kişiler cep telefonunuza sızıyor.Özellikle dış mekanlarda reklam gibi gösterilen QR kodlarına dikkat çeken bilişim uzmanı Emre Çelikkol, "Siz QR'ı okuttuğunuzda aslında bankaya giden bir sistem yok, orada aslında sizin telefonunuza entegre edilecek zararlı bir yazılım sistemi var. O mobil pos bankacılık sistemi gibi duruyor. Bu bir pos cihazı olabilir, ağaç üzerinde bir reklam olabilir" diye anlattı. Bu şekilde yüklenen zararlı yazılımların cep telefonuna entegre olduğunu belirten Çelikkol, "Yazılım telefon üzerindeki pil, sağlık durumu, galeri, fotoğraf, SMS, WhatsApp arama kayıtları gibi tüm sistemlerin ele geçiriyor ve üçüncü kişilere aktarıyor" diyerek tehlikeye dikkat çekti QR kodlarından uzak durunUzmanlar QR kodlardan uzak durulmasını ve bankacılıkta kart üzerinden işlem yapılmasını öneriyor. Çelikkol böyle bir durumla karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğini de şöyle anlattı: "Uygulamalarda kayıtlı parolalarınız varsa bunların acilen silinmesi, herhangi bir işlemin yapılmaması ve telefonun acilen uçak moduna alınması gerekiyor. Antivirüs sistemlerinin kurulması gerekiyor. Sonrasında cep telefonun sıfırlanması ve farklı bir e posta adresiyle tekrar kurulum yapılması gerekiyor."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

