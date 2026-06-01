Türkmen valinin yönettiği Kerkük belediyesi Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak
© AA / Özge Elif Kızıl
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliğine katılacağını belirterek, "Böylelikle Kerkük, bu sahadaki bütün belediyelerimizle, kardeş belediyelerle çok daha yoğun bir iletişim ve etkileşim içerisinde olacak." dedi.
Zorlu, AK Parti Genel Merkezi'nde, nisan ayında Kerkük Valisi seçilen Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi.
Zorlu, Kerkük'ün çok önemli bir merkez, Irak-Türkiye ilişkilerinin çok önemli bir sembolü olduğunu vurgulayarak, "Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Irak ile Türkiye arasında stratejik çok önemli adımlar atılıyor. Özellikle Kalkınma Yolu Projesi önümüzdeki süreçte gerek iki ülke ilişkilerini gerekse bölgemizin barış, güvenlik ve huzurunu yakından ilgilendiriyor. Kerkük de bunun bir kesişme noktası. İnanıyoruz ki Kerkük'ün güvenliği ve huzuru, Irak'ın güvenliği ve huzuru demek. Bu da bölgemizin aslında barış ve güvenliğine hizmet edecek çok önemli bir adım." ifadelerini kullandı.
Görüşmeye ilişkin Zorlu, şunları kaydetti:
"Sayın Valimizin de girişimleriyle Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliğine katılması konusunda bir değerlendirmemiz oldu. Bu konuda Birliğin Başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdim. İnşallah ilk toplantıda Kerkük, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine katılacak. Böylelikle Kerkük, bu sahadaki bütün belediyelerimizle, kardeş belediyelerle çok daha yoğun bir iletişim ve etkileşim içerisinde olacak."
'Kerküklülere hizmet edeceğiz, sadece Türkmenlere değil'
Kerkük'te 102 yıl sonra Türkmen bir valinin görevlendirildiğini belirten Ağa, Türkiye'nin ne kadar güçlü bir dış politikası olursa, dışarıdaki Türklerin de o kadar ayakta kalabileceğini ve mücadele edebileceğini dile getirdi.
Bunun da kanıtını Kerkük'te yaşadıklarını vurgulayan Ağa, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, güçlü politikasıyla bu çalışma olmasaydı, kurumların destekleri olmasaydı, Kerkük'te bir Türkmen vali seçilemezdi, bu bir gerçektir." diye konuştu.
Ağa, sadece Türkmenlere değil tüm Kerküklülere hizmet edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Biz Türkler, hangi ülkede yaşayalım, hangi ülkede olursa olalım, coğrafyamıza, bulunduğumuz ülkenin anayasasına, bayrağına, toprağına, toprak bütünlüğüne saygılı bir milletiz. Hiçbir zaman bir Türk ülkesini böldürmez. Bu yüzden biz, Irak'ta bütün bölünme politikalarına karşı durduk. Irak'ın toprak bütünlüğüne sahip çıktık. Irak'ın çimentosu olduk tabiri caizse. Kürtler, Araplar arasında kardeşliği biz tuttuk. Bugün de bize yakışan, bayrağımızı, coğrafyamızı, egemenliğimizi muhafaza ederek, soydaş bağımız olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile işbirliği yapmak."