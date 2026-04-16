Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/irakin-kerkuk-vilayeti-valiligine-irak-turkmen-cephesi-baskani-muhammed-seman-aga-secildi-1105073284.html
Irak’ın Kerkük vilayeti valiliğine, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Sputnik Türkiye
Irak’ın Kerkük vilayeti valiliğine, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
irak
kerkük valiliği
türkmen
irak türkmen cephesi (itc)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105073113_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ee88c5af924e1c318d85b58081f3f9e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105073113_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6d85e3c0c2fad842740067c53a7e7131.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
irak, kerkük valiliği, türkmen, irak türkmen cephesi (itc)

22:17 16.04.2026
© AAIrak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
© AA
Abone ol
Irak’ın Kerkük vilayeti valiliğine, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi.
Kerkük Vilayet Meclisi’nde gerçekleştirilen oturumda, Vali Rebvar Taha’nın istifası kabul edildi.
Yapılan oylamada Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa, yeni vali olarak seçildi.
Alınan kararla birlikte Kerkük Valiliği, yaklaşık 100 yıl aradan sonra yeniden Türkmenlere geçmiş oldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала