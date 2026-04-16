Irak’ın Kerkük vilayeti valiliğine, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Irak’ın Kerkük vilayeti valiliğine, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
Kerkük Vilayet Meclisi’nde gerçekleştirilen oturumda, Vali Rebvar Taha’nın istifası kabul edildi.Yapılan oylamada Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa, yeni vali olarak seçildi.Alınan kararla birlikte Kerkük Valiliği, yaklaşık 100 yıl aradan sonra yeniden Türkmenlere geçmiş oldu.
