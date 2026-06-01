Türkiye’den İsrail’e Mescid-i Aksa kınaması: Bölgede istikrarsızlığı derinleştirme riski taşıyor
Dışişleri Bakanlığı, “İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya baskınını, İsrail bayrağı açılmasını ve milli marşı okunmasını güçlü bir şekilde... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T15:22+0300
Dışişleri Bakanlığı, “İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya baskınını, İsrail bayrağı açılmasını ve milli marşı okunmasını güçlü bir şekilde kınadıklarını” açıkladı. Bakanlık “Bu tür girişimlerin bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşıdığı” belirtildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılması ile milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz.
‘Bu tehlikeli provokasyon ve ihlaller karşısında İsrail'e baskı artmalı'
Bakanlık açıklamasında, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, bu tür girişimlerin bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşıdığı kaydedildi.
Açıklamada, "Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan bu eylemler uluslararası hukukun açık ihlali olup, bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riskini taşımaktadır" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlal ve provokasyonlarına karşı uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğini kaydetti.
Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik olarak sürdürdüğü bu tehlikeli provokasyon ve ihlaller karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.