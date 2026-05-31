İsrail ordusu Lübnan'da tarihi Şakif Arnun Kalesi'ni işgal edip bayrak çekti
İsrail ordusu Lübnan'da tarihi Şakif Arnun Kalesi'ni işgal edip bayrak çekti
İsrail ordusu Lübnan'da tarihi Şakif Kalesi'ne bayrak çekti. Detaylar haberde...
2026-05-31T12:11+0300
2026-05-31T14:21+0300
Bu gelişme, 25 yılı aşkın sürenin ardından Lübnan topraklarına yapılan en derin kara işgali olarak kayıtlara geçti.
12:11 31.05.2026 (güncellendi: 14:21 31.05.2026)
İsrail ordusu, Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki kaleyi işgal etti ve İsrail bayrağı dikti.
Bu gelişme, 25 yılı aşkın sürenin ardından Lübnan topraklarına yapılan en derin kara işgali olarak kayıtlara geçti.
Bu sabah yayınlanan görüntüler, Şakif Kalesi'nin zirvesinde İsrail ordusu bayrağının dalgalandığını gösterdi. Çevrede top atışlarının sesi duyulurken, bölgeden dumanlar yükseliyordu.
Haçlı seferleri döneminden kalma kale, 1100'lü yıllara dayanıyor. Tarih boyunca Haçlılar ile İslam orduları arasında el değiştirmiş, 1268'de Sultan Baybars tarafından ele geçirilmişti. Kale, İsrail-Lübnan çatışmalarında da kritik rol oynamış, modern savaşta stratejik değerini koruyan nadir ortaçağ kalelerinden biri olarak öne çıkıyor.
İsrail güçleri kaleyi daha önce 1982'de ele geçirmiş ve 2000 yılına kadar güney Lübnan işgali sırasında üs olarak kullanmıştı.
Katz: Bir kez daha bayrağı diktik

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Telegram hesabından, “44 yıl sonra, Beaufort Muharebesi’nin kahramanlarının anıldığı bu günde askerlerimiz kalenin zirvesine geri döndü ve bir kez daha İsrail bayrağını dikti” dedi. İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee de kale önünde İsrail askerlerini gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Netanyahu’dan işgalin genişletilmesi talimatı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ateşkese rağmen, Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve işgalin genişletilmesi talimatını verdiğini duyurdu.
Netanyahu, katıldığı bir programda İsrail ordusuna bağlı kara birliklerinin Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiğine işaret ederken, tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik öneme sahip tepelik alanı da işgal ettiklerini söyledi.

Çatışmalar derinleşiyor

Kalenin bulunduğu Nabatiye yakınlarındaki ele geçirme operasyonu, günler süren yoğun çatışmalar ve hava saldırılarının ardından gerçekleşti. İsrail güçleri, Nisan ayından bu yana yürürlükte olan nominal ateşkese rağmen Litani Nehri’ni aşarak operasyonlarını genişletti. Litani ile Zahrani nehirleri arasındaki bölgeyi “harekat alanı” ilan etti.
Hizbullah, son 24 saatte Bayada ve Nabatiye civarındaki İsrail birliklerine yönelik iki saldırı düzenlediğini açıkladı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre Mart ayından bu yana ülkede ölü sayısı 3 bin 371’e yükseldi. İsrail ordusu ise önceki gün bir askerinin Hizbullah’ın patlayıcı dronuyla öldüğünü duyurdu. Bu, mart ayından beri ölen İsrail askeri sayısını 25’e çıkardı.
Lübnan Başbakanı Nevaf Salam, İsrail’in “yakıp yıkma politikası” izlediğini belirterek, sivillere yönelik saldırıları kınadı. Deir ez-Zahrani kasabasına düzenlenen hava saldırılarında da çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı; bazıları enkaz altında kaldı.
Bu gelişmeler, 2-3 Haziran’da ABD Dışişleri Bakanlığı’nda planlanan İsrail-Lübnan arasındaki yeni görüşmelerden hemen önce yaşanıyor.
