İsrail ordusu Lübnan'da tarihi Şakif Arnun Kalesi'ni işgal edip bayrak çekti

2026-05-31T12:11+0300

Bu gelişme, 25 yılı aşkın sürenin ardından Lübnan topraklarına yapılan en derin kara işgali olarak kayıtlara geçti.Bu sabah yayınlanan görüntüler, Şakif Kalesi'nin zirvesinde İsrail ordusu bayrağının dalgalandığını gösterdi. Çevrede top atışlarının sesi duyulurken, bölgeden dumanlar yükseliyordu.İsrail güçleri kaleyi daha önce 1982'de ele geçirmiş ve 2000 yılına kadar güney Lübnan işgali sırasında üs olarak kullanmıştı.Katz: Bir kez daha bayrağı diktikİsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Telegram hesabından, “44 yıl sonra, Beaufort Muharebesi’nin kahramanlarının anıldığı bu günde askerlerimiz kalenin zirvesine geri döndü ve bir kez daha İsrail bayrağını dikti” dedi. İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee de kale önünde İsrail askerlerini gösteren bir fotoğraf paylaştı.Netanyahu’dan işgalin genişletilmesi talimatıİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ateşkese rağmen, Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve işgalin genişletilmesi talimatını verdiğini duyurdu.Netanyahu, katıldığı bir programda İsrail ordusuna bağlı kara birliklerinin Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiğine işaret ederken, tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik öneme sahip tepelik alanı da işgal ettiklerini söyledi.Çatışmalar derinleşiyorKalenin bulunduğu Nabatiye yakınlarındaki ele geçirme operasyonu, günler süren yoğun çatışmalar ve hava saldırılarının ardından gerçekleşti. İsrail güçleri, Nisan ayından bu yana yürürlükte olan nominal ateşkese rağmen Litani Nehri’ni aşarak operasyonlarını genişletti. Litani ile Zahrani nehirleri arasındaki bölgeyi “harekat alanı” ilan etti.Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre Mart ayından bu yana ülkede ölü sayısı 3 bin 371’e yükseldi. İsrail ordusu ise önceki gün bir askerinin Hizbullah’ın patlayıcı dronuyla öldüğünü duyurdu. Bu, mart ayından beri ölen İsrail askeri sayısını 25’e çıkardı.Lübnan Başbakanı Nevaf Salam, İsrail’in “yakıp yıkma politikası” izlediğini belirterek, sivillere yönelik saldırıları kınadı. Deir ez-Zahrani kasabasına düzenlenen hava saldırılarında da çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı; bazıları enkaz altında kaldı.Bu gelişmeler, 2-3 Haziran’da ABD Dışişleri Bakanlığı’nda planlanan İsrail-Lübnan arasındaki yeni görüşmelerden hemen önce yaşanıyor.

