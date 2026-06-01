A Milli Takım Dünya Kupası öncesi sahaya çıkıyor: Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Vincenzo... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı, 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul Kadıköy'deki Chobani Stadı'nda oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilecek mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekip, Dünya Kupası öncesinde oyuncuların son durumunu görmek ve ideal kadroyu belirlemek amacıyla sahaya çıkacak.Muhtemel 11'ler belli olduKarşılaşma öncesinde iki takımın sahaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:Türkiye:Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Aral Şimşir, Deniz Gül.Kuzey Makedonya:Dimitrievski, Musliu, Velkovski, Zajkov, Jankulov, Alimi, Bardhi, Alioski, Eljif Elmas, Miovski, Rastoder.Dünya Kupası kadrosu şekilleniyorKuzey Makedonya karşılaşması, Dünya Kupası öncesi oluşturulan 35 kişilik geniş kadro için de belirleyici olacak. Teknik heyetin bu maçın ardından kadroyu 26 futbolcuya düşürmesi bekleniyor.Ay-Yıldızlılar, ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran'da ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Mücadele Fort Lauderdale'deki Inter Miami FC Stadı'nda oynanacak. Ardından milli takımın kamp merkezi olan Arizona Mesa'ya geçeceği öğrenildi.Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki rekabette üstünlük millilerdeİki ülke A milli futbol takımları bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 4'ü resmi, 4'ü ise hazırlık maçı olarak oynandı.Söz konusu karşılaşmalarda Türkiye, rakibini 5 kez mağlup ederken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Kuzey Makedonya ise sahadan yalnızca 1 kez galip ayrıldı. Ay-Yıldızlılar, rakip fileleri 14 kez havalandırırken kalesinde 9 gol gördü.Kadıköy'de tarihi akşamA Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla birlikte uzun bir aranın ardından yeniden Kadıköy'de taraftarının önüne çıkacak. Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık sürecine giren Milliler, hem moral depolamak hem de turnuva öncesi eksiklerini görmek için sahada olacak.

