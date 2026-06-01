Osimhen'den transfer iddialarına cevap
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'nin açıklamasının ardından ortaya atılan "transfer" iddialarına cevap... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T09:01+0300
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'nin açıklamasının ardından ortaya atılan "transfer" iddialarına cevap verdi.
Polonya ve Portekiz ile hazırlık maçları oynayacak olan Nijerya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Eric Chelle, Victor Osimhen hakkında çok konuşulacak bir açıklamada bulunmuştu.
Chelle, "Victor Osimhen, Polonya ve Portekiz ile yapacağımız hazırlık maçında olmayacak. Çünkü bir kulüp değiştirme ihtimali söz konusu olabilir. Bu yüzden onun evinde kalmasını tercih ettim. Kafanız yüzde 100 burada değilken sahaya çıkıp oynamak iyi bir durum yaratmaz" demişti.
Bu açıklamanın ardından Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılacağı ve başka takıma transfer olacağı iddiaları gündem oldu. Osimhen kendi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
“Son röportajında hakkımda yaptığı açıklamalarla ilgili olarak teknik direktör Eric Chelle ile görüştüm. Ne yazık ki sözleri bağlamından koparıldı ve fazlasıyla abartıldı. Kendisi Galatasaray'a büyük saygı duyuyor, maçlarımızın çoğunu takip ediyor ve hiçbir zaman tartışma yaratma niyetinde olmadı. Görüşme için ve ülkemi temsil etme fırsatı verdiği için kendisine minnettarım. Onunla çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör. Herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonlara itibar etmemesini rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim.”