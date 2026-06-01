Osimhen'den transfer iddialarına cevap

“Son röportajında hakkımda yaptığı açıklamalarla ilgili olarak teknik direktör Eric Chelle ile görüştüm. Ne yazık ki sözleri bağlamından koparıldı ve fazlasıyla abartıldı. Kendisi Galatasaray'a büyük saygı duyuyor, maçlarımızın çoğunu takip ediyor ve hiçbir zaman tartışma yaratma niyetinde olmadı. Görüşme için ve ülkemi temsil etme fırsatı verdiği için kendisine minnettarım. Onunla çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör. Herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonlara itibar etmemesini rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim.”