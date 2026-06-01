Trump: İran bizimle gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem ABD hem de bizimle hareket...
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem ABD hem de bizimle hareket edenler için faydalı olacak' ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'İran'ın gerçekten bir anlaşma yapmak istediğini' söyleyen Trump şu açıklamalarda bulundu:
İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma ABD ve bizimle birlikte olanlar için iyi bir anlaşma olacak. Ancak Demokratlar ve çeşitli vatanseverlikten uzak görünen Cumhuriyetçiler, siyasi şarlatanlar daha önce hiç görülmemiş düzeyde, tekrar tekrar, daha hızlı hareket etmem, daha yavaş hareket etmem, savaşa girmem, savaşa girmemem ya da her neyse, olumsuz bir şekilde “cıvıldayıp dururken”, işimi düzgün bir şekilde yapmamın ve müzakere etmemin çok daha zor olduğunu anlamıyorlar mı? Sadece arkanıza yaslanın ve rahatlayın, sonunda her şey yoluna girecek - her zaman olduğu gibi!
Bir başka paylaşımında ise CNN'in, İran'a sunulan anlaşma taslağında nükleer meselelerin yer almadığı yönündeki iddialarını reddeden Trump, taslak metinde İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağının açık şekilde belirtildiğini aktardı.
Trump, anlaşma taslağının nükleer konunun farklı boyutlarını son derece güçlü ve ayrıntılı biçimde ele aldığını, metnin önemli bir kısmının bu konuya ayrıldığını kaydetti.