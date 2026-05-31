https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/abd-iran-anlasmasi-askida-trump-acele-edersek-iyi-anlasma-cikmaz-1106134886.html

İran’dan ABD’ye rest: Düşmanın vaatlerine güvenimiz yok, somut güvenceler olmadan anlaşmayı kabul etmeyiz

İran’dan ABD’ye rest: Düşmanın vaatlerine güvenimiz yok, somut güvenceler olmadan anlaşmayı kabul etmeyiz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde acele etmediğini belirterek “yavaş ama emin adımlarla” istediklerini aldıklarını söyledi. Detaylar haberde...

2026-05-31T12:19+0300

2026-05-31T12:19+0300

2026-05-31T13:08+0300

dünya

abd

i̇ran

donald trump

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_57ea239ba4a660b3094a098107c9be91.jpg

İran devlet medyasının haberine göre Kalibaf, pazar günü yeniden Meclis Başkanı seçildikten ve başkanlık divanıyla birlikte yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:Trump: Anlaşma olmazsa askeri yolla bitiririzABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası anlaşma sürecinde Washington’ın acele etmediğini söyledi Fox News’e verdiği demeçte, “Eğer anlaşma olmazsa işi askeri yolla bitiririz” dedi.Trump, “İran çok zor müzakereciler. Acele edersek iyi bir anlaşma çıkmaz. Yavaş yavaş istediğimizi alıyoruz” diye de ekledi. Ancak Amerik amerkezli The New York Times ve Axios’un haberlerine göre Trump, İran’la vardığı ön anlaşmaya “birkaç önemli değişiklik” yaparak metni Tahran’a geri gönderdi.Anlaşmanın kilit noktalarıMüzakerelerde ilerleme kaydedildiği ancak temel tıkanıklıkların ekonomik konularda olduğu belirtiliyor:Son gelişmeler neler?İran Devrim Muhafızları Ordusu, son 24 saatte 28 geminin (petrol tankeri ve ticari gemiler dahil) Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini açıkladı.Ayrıca, “düşmanca operasyon” gerçekleştirmeye çalışan bir ABD insansız hava aracını (drone) İran karasularında düşürdüğünü duyurdu.İranlı yetkililer, herhangi bir anlaşmanın ülkenin “ulusal çıkarlarını” mutlak surette koruması gerektiğini vurguluyor.ABD’li yetkililere göre İran’ın cevabı birkaç gün içinde beklenecek. Müzakereler Pakistanlı arabulucular üzerinden devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/israil-ordusu-lubnanda-tarihi-sakif-kalesine-bayrak-cekti-1106134491.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, donald trump, haberler