İran’dan ABD’ye rest: Düşmanın vaatlerine güvenimiz yok, somut güvenceler olmadan anlaşmayı kabul etmeyiz
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde acele etmediğini belirterek "yavaş ama emin adımlarla" istediklerini aldıklarını söyledi.
2026-05-31T12:19+0300
2026-05-31T13:08+0300
12:19 31.05.2026 (güncellendi: 13:08 31.05.2026)
İran’ın üst düzey müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yaşanan çatışmayı sonlandıracak herhangi bir anlaşmayı, İran halkının haklarının güvence altına alınacağına dair somut güvenceler olmadan kabul etmeyeceklerini belirtti.
İran devlet medyasının haberine göre Kalibaf, pazar günü yeniden Meclis Başkanı seçildikten ve başkanlık divanıyla birlikte yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Düşmanın sözlerine ve vaatlerine hiçbir güvenimiz yok. Tek kriterimiz, bizim taahhütlerimizi yerine getirmeden önce somut sonuçlara ulaşmaktır.”
Trump: Anlaşma olmazsa askeri yolla bitiririz
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası anlaşma sürecinde Washington’ın acele etmediğini söyledi Fox News’e verdiği demeçte, “Eğer anlaşma olmazsa işi askeri yolla bitiririz” dedi.
Trump, “İran çok zor müzakereciler. Acele edersek iyi bir anlaşma çıkmaz. Yavaş yavaş istediğimizi alıyoruz” diye de ekledi. Ancak Amerik amerkezli The New York Times ve Axios’un haberlerine göre Trump, İran’la vardığı ön anlaşmaya “birkaç önemli değişiklik” yaparak metni Tahran’a geri gönderdi.
Anlaşmanın kilit noktaları
Müzakerelerde ilerleme kaydedildiği ancak temel tıkanıklıkların ekonomik konularda olduğu belirtiliyor:
ABD’de dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması
İran’ın talep ettiği yeniden inşa fonu
İran petrolü ve petrokimya ürünlerine uygulanan satış yasağından muafiyet
İran Devrim Muhafızları Ordusu, son 24 saatte 28 geminin (petrol tankeri ve ticari gemiler dahil) Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini açıkladı.
Ayrıca, “düşmanca operasyon” gerçekleştirmeye çalışan bir ABD insansız hava aracını (drone) İran karasularında düşürdüğünü duyurdu.
İranlı yetkililer, herhangi bir anlaşmanın ülkenin “ulusal çıkarlarını” mutlak surette koruması gerektiğini vurguluyor.
ABD’li yetkililere göre İran’ın cevabı birkaç gün içinde beklenecek. Müzakereler Pakistanlı arabulucular üzerinden devam ediyor.