Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/trump-beyruta-herhangi-bir-asker-gonderilmeyecek--1106175249.html
Trump: Beyrut’a hiçbir asker gönderilmeyecek
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşme gerçekleştirdiğini ve Beyrut'a asker gönderilmeyeceğini, yola çıkan birliklerin geri... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T20:56+0300
2026-06-01T21:50+0300
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.Trump, ''İsrail Başbakanı Netanyahu'yla bir görüşme yaptım. Beyrut’a hiçbir asker gönderilmeyecek; yola çıkmış olan askerler de geri çevrildi. Aynı şekilde, üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la da bir görüşme gerçekleştirdim ve tüm çatışmaların durdurulması konusunda anlaşmaya varıldı. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail’e saldırmayacaktır'' dedi.İran hakkında da konuşan Trump, ''İran'la görüşmeler hızlı bir tempoda devam ediyor'' açıklamasında bulundu.
20:56 01.06.2026 (güncellendi: 21:50 01.06.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşme gerçekleştirdiğini ve Beyrut’a asker gönderilmeyeceğini, yola çıkan birliklerin geri çevrildiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.
Trump, ''İsrail Başbakanı Netanyahu'yla bir görüşme yaptım. Beyrut’a hiçbir asker gönderilmeyecek; yola çıkmış olan askerler de geri çevrildi. Aynı şekilde, üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la da bir görüşme gerçekleştirdim ve tüm çatışmaların durdurulması konusunda anlaşmaya varıldı. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail’e saldırmayacaktır'' dedi.
İran hakkında da konuşan Trump, ''İran'la görüşmeler hızlı bir tempoda devam ediyor'' açıklamasında bulundu.
İran-ABD ile mesaj alış verişini durdurdu: Lübnan ve Gazze'ye saldırılar durana kadar başka görüşme olmayacak
