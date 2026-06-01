https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/chp-grup-baskani-ozel-acikladi-yarin-grup-toplantisi-olacak-mi-1106160265.html

CHP Grup Başkanı Özel açıkladı: Yarın grup toplantısı olacak mı?

CHP Grup Başkanı Özel açıkladı: Yarın grup toplantısı olacak mı?

Sputnik Türkiye

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık Grup Toplantımız ilan edildiği gibi yarın yapılacak." dedi. 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T14:10+0300

2026-06-01T14:10+0300

2026-06-01T14:10+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

chp

grup toplantısı

meclis

tbmm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102710294_0:0:3141:1768_1920x0_80_0_0_a80f4d4a849e6fdfc201d7e5c4bf1c51.jpg

CHP Grup Başkanı Özel Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve yarın grup toplantısı düzenleyip düzenlenmeyeceğine dair de konuştu.CHP Grup Toplantısı olacak mı?Partisinin yarın yapılması planlanan Grup Toplantısı'na ilişkin TBMM Başkanlığı ile bir temasları olup olmadığına dair soru üzerine Özel, usulüne uygun kapalı bir grup toplantısı yaparak, partisinin Grup Başkanı seçildiğini anımsattı.Sonucun Meclis Başkanlığına gönderildiğini, Başkanlığın durumu inceleyerek seçimi tescil ettiğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:Kurultay için imza Bir gazetecinin sorusu üzerine, partisinin olağanüstü kurultayına ilişkin imza toplama sürecinin başlatıldığını aktaran Özel, ilk imzanın Kayseri'den, önceki kurultaylarında kendilerine oy vermeyen bir delegeden geldiğini, Rize'de ise tüm imzaların alındığını bildirdi.Özgür Özel, kendisinin henüz imza vermediğini belirterek, "Bugün verilen imzalar da partide bir taraf olmayı değil, hep birlikte partinin tarafında olmayı önceleyen bir tutumdur, çok kıymetlidir." diye konuştu.Kurultayın yapılması için kaç imzanın gerekli olduğuna dair soruya Özel, şu yanıtı verdi:CHP'den istifalarÖzel, hiçbir seçilmişin ve üyenin CHP'den istifa etmesini doğru bulmadıklarını, istifaları durdurmak için çağrı yaptıklarını belirtti.CHP'de ara seçimler7 Haziran Pazar günü Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki "belde" statüsü kazanan yerleşim yerlerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için ara seçim yapılacağını anımsatan Özel, seçim çalışması için beldelere gidip partilileri oy vermeye teşvik edeceğini söyledi.Özgür Özel, "'Biz burada oy verirsek, seçilirsek sanki butlandan sonra parti bir başarı elde etmiş gibi görünür' korkusuyla sandığı protesto etmek, gitmemek gibi hiç beklemediğimiz, istemediğimiz bir refleks yükseliyor. Oraya gidip herkesi sandığa sahip çıkmaya ve partisi için oy kullanmaya davet edeceğiz." ifadesini kullandı.Olağanüstü kurultay için delegeden toplanan imzaların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne gideceğinin hatırlatılıp, tedbir kararına dayanarak Genel Başkan kararı ile kurultaya gidilmemesi ihtimalinin sorulması üzerine ise Özel, Türkiye'deki önemli kamu hukukçularının, tedbirin kurultaya gidilmesine engel olmadığına dair ortak bir metinde imza topladığını aktardı.CHP Grup Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, chp, grup toplantısı, meclis, tbmm