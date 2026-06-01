Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Savaş endişesi petrolü vurdu: Brent petrol yükselişe geçti
Petrol fiyatları, İran devlet medyasının Tahran'ın ABD'yle nükleer müzakereleri durduracağını ve İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarına yanıt olarak... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T17:48+0300
brent petrol, abd, i̇ran, savaş, savaş uçağı, savaş gemisi, petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol arama, petrol rafinerisi, petrol havzası, hürmüz boğazı
17:48 01.06.2026
Petrol fiyatları, İran devlet medyasının Tahran'ın ABD'yle nükleer müzakereleri durduracağını ve İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarına yanıt olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını duyurmasının ardından 97 dolara kadar yükseldi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim Haber Ajansı, İran müzakere heyetinin ABD'yle mesaj alışverişini durdurduğunu duyurdu.
Tahran yönetimi ayrıca, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarına yanıt olarak Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan stratejik Babülmendep Boğazı'nın yanı sıra Hürmüz Boğazı'nı da kapatabileceği uyarısında bulundu.
Haberlerin etkisiyle Brent petrol, yüzde 6.7 değer kazanarak 97.23 dolara çıktı. Geçen hafta petrol piyasalarında yaşanan satış dalgasında Brent petrol yüzde 11.1 değer kaybetmişti.
Benzin ve motorine indirim yolda: Akaryakıt fiyatları bugün değişecek
