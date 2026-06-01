https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/savas-endisesi-petrolu-vurdu-brent-petrol-yukselise-gecti-1106171711.html
Savaş endişesi petrolü vurdu: Brent petrol yükselişe geçti
Savaş endişesi petrolü vurdu: Brent petrol yükselişe geçti
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatları, İran devlet medyasının Tahran'ın ABD'yle nükleer müzakereleri durduracağını ve İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarına yanıt olarak... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T17:48+0300
2026-06-01T17:48+0300
2026-06-01T17:48+0300
ekonomi̇
brent petrol
abd
i̇ran
savaş
savaş uçağı
savaş gemisi
petrol
küresel petrol talebi
petrol boru hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104315877_0:71:1130:707_1920x0_80_0_0_7b5e09f3d690392b885d76b08c711437.png
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim Haber Ajansı, İran müzakere heyetinin ABD'yle mesaj alışverişini durdurduğunu duyurdu.Tahran yönetimi ayrıca, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarına yanıt olarak Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan stratejik Babülmendep Boğazı'nın yanı sıra Hürmüz Boğazı'nı da kapatabileceği uyarısında bulundu. Haberlerin etkisiyle Brent petrol, yüzde 6.7 değer kazanarak 97.23 dolara çıktı. Geçen hafta petrol piyasalarında yaşanan satış dalgasında Brent petrol yüzde 11.1 değer kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/benzin-ve-motorine-indirim-yolda-akaryakit-fiyatlari-bugun-degisecek-1106146853.html
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104315877_47:0:1084:778_1920x0_80_0_0_d860b9c8dd3cfe9d1f777d08c79685e4.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
brent petrol, abd, i̇ran, savaş, savaş uçağı, savaş gemisi, petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol arama, petrol rafinerisi, petrol havzası, hürmüz boğazı
brent petrol, abd, i̇ran, savaş, savaş uçağı, savaş gemisi, petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol arama, petrol rafinerisi, petrol havzası, hürmüz boğazı
Savaş endişesi petrolü vurdu: Brent petrol yükselişe geçti
Petrol fiyatları, İran devlet medyasının Tahran'ın ABD'yle nükleer müzakereleri durduracağını ve İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarına yanıt olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını duyurmasının ardından 97 dolara kadar yükseldi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim Haber Ajansı, İran müzakere heyetinin ABD'yle mesaj alışverişini durdurduğunu duyurdu.
Tahran yönetimi ayrıca, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarına yanıt olarak Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan stratejik Babülmendep Boğazı'nın yanı sıra Hürmüz Boğazı'nı da kapatabileceği uyarısında bulundu.
Haberlerin etkisiyle Brent petrol, yüzde 6.7 değer kazanarak 97.23 dolara çıktı. Geçen hafta petrol piyasalarında yaşanan satış dalgasında Brent petrol yüzde 11.1 değer kaybetmişti.