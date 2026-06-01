https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/iran-ordusu-abdnin-iletisim-kulesini-hedef-aldigini-ve-karsilik-verdigini-duyurdu-centcom-dogruladi-1106146483.html

İran ordusu ABD'nin iletişim kulesini hedef aldığını ve karşılık verdiğini duyurdu: CENTCOM doğruladı

İran ordusu ABD'nin iletişim kulesini hedef aldığını ve karşılık verdiğini duyurdu: CENTCOM doğruladı

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’nin, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldığını duyurdu. ABD ordusu ise... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T08:26+0300

2026-06-01T08:26+0300

2026-06-01T08:26+0300

dünya

abd

i̇ran

hürmüzgan

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/10/1104291351_0:38:745:457_1920x0_80_0_0_d103f4e7ce015122e64fe0779ae19efa.png

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın DMO'nun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ABD, Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldı. DMO'nun açıklamasında söz konusu saldırıya karşılık olarak, İran'ın saldırın başlangıç noktası olan hava üssünün hedef alındığı ve bazı hedeflerin imha edildiği belirtildi.Açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde daha geniş çaplı cevap verileceği ve bunun sorumlusunun ABD olacağı uyarısında bulunuldu.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), hafta sonunda İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ve Goruk bölgesinde radar ve insansız hava araçları (İHA) komuta kontrol merkezlerini hedef aldıklarını açıklamıştı.Kuveyt ordusu da ülkeye yönelik füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurmuştu.CENTCOM açıklamasında, İran'ın Keşm Adası ve Goruk bölgesinde yer alan radar ve İHA komuta kontrol merkezlerine hafta sonu saldırılar düzenlendiği belirtildi.ABD'ye ait bir MQ-1 tipi İHA'nın "uluslararası suların üzerinde uçuş yaptığı sırada" İran tarafından düşürülmesi nedeniyle bu saldırıların gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/irandan-olasi-mutabakat-zapti-metninde-yeni-degisiklikler-1106143641.html

abd

i̇ran

hürmüzgan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, hürmüzgan , abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)