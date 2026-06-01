İran ordusu ABD'nin iletişim kulesini hedef aldığını ve karşılık verdiğini duyurdu: CENTCOM doğruladı
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldığını duyurdu. ABD ordusu ise...
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’nin, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldığını duyurdu. ABD ordusu ise hafta sonu Keşm Adası ve Goruk bölgesinde radar ve insansız hava araçları (İHA) komuta kontrol merkezlerini hedef aldıklarını açıklamıştı.
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın DMO'nun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ABD, Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldı. DMO'nun açıklamasında söz konusu saldırıya karşılık olarak, İran'ın saldırın başlangıç noktası olan hava üssünün hedef alındığı ve bazı hedeflerin imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde daha geniş çaplı cevap verileceği ve bunun sorumlusunun ABD olacağı uyarısında bulunuldu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), hafta sonunda İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ve Goruk bölgesinde radar ve insansız hava araçları (İHA) komuta kontrol merkezlerini hedef aldıklarını açıklamıştı.
Kuveyt ordusu da ülkeye yönelik füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurmuştu.
CENTCOM açıklamasında, İran'ın Keşm Adası ve Goruk bölgesinde yer alan radar ve İHA komuta kontrol merkezlerine hafta sonu saldırılar düzenlendiği belirtildi.
ABD'ye ait bir MQ-1 tipi İHA'nın "uluslararası suların üzerinde uçuş yaptığı sırada" İran tarafından düşürülmesi nedeniyle bu saldırıların gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"ABD savaş uçakları da hızla karşılık vererek, İran hava savunmasını, bir yer kontrol istasyonunu ve bölgesel sulardan geçen gemiler için açık tehdit oluşturan 2 İHA'yı etkisiz hale getirdi."