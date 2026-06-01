Rapçi Aishe hayatını kaybetti: Tuğçe Ayşe Güler'in ölüm sebebini kardeşi açıkladı
Rap müzik dünyasında Aishe adıyla tanınan Tuğçe Ayşe Güler'in hayatını kaybettiği açıklandı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran kardeşi, ölümün ihmal... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
Rap müzik dünyasında Aishe adıyla tanınan Tuğçe Ayşe Güler'in hayatını kaybettiği açıklandı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran kardeşi, ölümün ihmal sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.
Aishe mahlasıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler'in vefat haberini kardeşi sosyal medya hesabından duyurdu.
Güler'in geçirdiği kulak enfeksiyonunun ardından yüz felci yaşadığını ve kalbinin durduğunu belirten kardeşi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Ben kardeşiyim ablam vefat etti. Başımız sağ olsun. Ablam kulak enfeksiyonu geçirdi, ardından yüz felci yaşadı. Ameliyat oldu, iyiydi ve taburcu olup eve geçti. Bu süreçte verilen kortizon tedavisi vasküliti tetikledi. Tekrar ameliyata alındı ve maalesef kalbi durdu. İhmal sonucu yaşandı hepsi. Kortizonu bir anda bıraktırdılar vasküliti tetiklendi acile gittik ama yan etkisi diyerek gönderdiler tekrar fenalaşınca 2. acilde yatış verdiler ve 4 gün boyunca teşhis koyamadılar ve tedavide görmedi servisten sonra daha da kötüleşince yoğun bakıma kaldırıldı ben en başından beri behçet dememe rağmen 1 haftalık süreçte hiç bir şey yapılmadı ve bizi kandırarak süreci ilerlettiler romotoloji ölümünden 1 gün önce tanı koydu fakat çok geçti ve ihmal edilerek vefat etti.
AISHE sahne adıyla tanınan Tuğçe Ayşe Güler, Türkçe rap, Melodik R&B ve alternatif hip-hop türlerinde üretim yapan bağımsız bir müzik sanatçısıydı. Dijital platformlarda yayımladığı şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan genç sanatçı, özellikle duygusal sözleri, güçlü vokali ve kendine özgü tarzıyla tanınıyordu.