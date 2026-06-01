Bilim insanları açıkladı: Ömrü etkileyen gizli organ bulundu

Uzun yıllardır göz ardı edilen küçük bir bağışıklık sistemi organı, yaşam süresi ve hastalık riskiyle sanılandan çok daha güçlü bir bağlantıya sahip olabilir...

ABD'deki Mass General Brigham araştırmacıları, yıllardır önemini yitirdiği düşünülen timüs bezinin yetişkinlik döneminde de kritik rol oynayabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre daha sağlıklı timüse sahip kişiler daha uzun yaşarken, ciddi hastalıklara yakalanma riski de daha düşük oluyor.Bulgular, bilim dünyasında uzun süredir kabul gören bazı görüşlerin yeniden tartışılmasına neden oldu.Timüs yeniden gündemdeGöğüs bölgesinde bulunan timüs bezi, bağışıklık sisteminin önemli parçalarından biri olan T hücrelerinin gelişimine yardımcı oluyor.Bilim insanları uzun yıllar boyunca bu organın ergenlikten sonra önemini büyük ölçüde kaybettiğini düşünüyordu. Ancak yeni araştırma bunun tam olarak doğru olmayabileceğini gösterdi.Araştırmacılar, on binlerce kişinin sağlık verilerini ve görüntüleme sonuçlarını inceleyerek timüs sağlığı ile yaşam süresi arasındaki bağlantıyı değerlendirdi.Sonuçlara göre daha sağlıklı timüse sahip kişilerde ölüm riski yaklaşık yüzde 50 daha düşük, kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riski ise önemli ölçüde azalıyor.Kanser tedavisinde kritik rol oynayabilirAraştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise kanser tedavisi ile ilgili oldu.İmmünoterapi gören kanser hastalarının incelendiği çalışmada, daha sağlıklı timüse sahip kişilerin tedaviye daha iyi yanıt verdiği görüldü.Araştırmanın yazarlarından ve Mass General Brigham Yapay Zeka Tıpta Kullanımı Programı Direktörü Hugo Aerts, "Timüs onlarca yıldır göz ardı edildi ve insanların neden farklı şekilde yaşlandığını açıklayan eksik parçalardan biri olabilir" dedi.Araştırmacılar, timüs sağlığının gelecekte hastalık risklerini belirlemede ve tedavi kararlarında önemli bir gösterge haline gelebileceğini düşünüyor.

