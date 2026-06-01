https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/fransa-ingiltere-ve-bir-dizi-muttefik-rus-gemisine-el-koydu-1106156477.html

Fransa, İngiltere ve bir dizi müttefik Rus gemisine el koydu

Fransa, İngiltere ve bir dizi müttefik Rus gemisine el koydu

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere ve müttefik ülkelerle düzenledikleri operasyon sonucunda Rus gemisini alıkoyduklarını açıkladı. 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T12:34+0300

2026-06-01T12:34+0300

2026-06-01T12:41+0300

dünya

haberler

avrupa

fransa

atlantik

i̇ngiltere

rusya

gemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/01/1106156463_0:19:3071:1746_1920x0_80_0_0_29820e926bbe7830ddf8949fee129bcb.jpg

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere ve bazı müttefiklerle birlikte Atlantik Okyanusu'nda yaptırım altındaki 'Tagor' adlı bir Rus petrol tankerini alıkoyduklarını duyurdu.Geminin uluslararası yaptırımları ihlal ettiğini ve Ukrayna'daki savaşı finanse ettiğini iddia eden Macron, "Gemilerin uluslararası yaptırımların etrafını dolaşması, deniz hukukunu ihlal etmesi ve Rusya'nın 4 yılı aşkın süredir Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.Gemiye yaptırım kurallarının uygulanmasına yönelik uluslararası işbirliği kapsamında el koyulduğunu savunan Macron, uluslararası sularda gerçekleştirildiğini belirttiği müdahalenin görüntülerini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/bati-basini-uydu-gorselleri-iranin-abdnin-20-askeri-tesisine-hasarini-gosteriyor-1106153044.html

fransa

atlantik

i̇ngiltere

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, avrupa, fransa, atlantik, i̇ngiltere, rusya, gemi