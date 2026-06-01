Fransa, İngiltere ve bir dizi müttefik Rus gemisine el koydu
12:34 01.06.2026 (güncellendi: 12:41 01.06.2026)
© AP Photo / Thomas Padilla
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere ve müttefik ülkelerle düzenledikleri operasyon sonucunda Rus gemisini alıkoyduklarını açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere ve bazı müttefiklerle birlikte Atlantik Okyanusu'nda yaptırım altındaki 'Tagor' adlı bir Rus petrol tankerini alıkoyduklarını duyurdu.
Geminin uluslararası yaptırımları ihlal ettiğini ve Ukrayna'daki savaşı finanse ettiğini iddia eden Macron, "Gemilerin uluslararası yaptırımların etrafını dolaşması, deniz hukukunu ihlal etmesi ve Rusya'nın 4 yılı aşkın süredir Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Gemiye yaptırım kurallarının uygulanmasına yönelik uluslararası işbirliği kapsamında el koyulduğunu savunan Macron, uluslararası sularda gerçekleştirildiğini belirttiği müdahalenin görüntülerini paylaştı.
