Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Fransa, İngiltere ve bir dizi müttefik Rus gemisine el koydu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere ve müttefik ülkelerle düzenledikleri operasyon sonucunda Rus gemisini alıkoyduklarını açıkladı. 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T12:34+0300
2026-06-01T12:41+0300
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere ve bazı müttefiklerle birlikte Atlantik Okyanusu'nda yaptırım altındaki 'Tagor' adlı bir Rus petrol tankerini alıkoyduklarını duyurdu.Geminin uluslararası yaptırımları ihlal ettiğini ve Ukrayna'daki savaşı finanse ettiğini iddia eden Macron, "Gemilerin uluslararası yaptırımların etrafını dolaşması, deniz hukukunu ihlal etmesi ve Rusya'nın 4 yılı aşkın süredir Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.Gemiye yaptırım kurallarının uygulanmasına yönelik uluslararası işbirliği kapsamında el koyulduğunu savunan Macron, uluslararası sularda gerçekleştirildiğini belirttiği müdahalenin görüntülerini paylaştı.
12:34 01.06.2026 (güncellendi: 12:41 01.06.2026)
© AP Photo / Thomas PadillaFrench President Emmanuel Macron gestures at the Elysee Palace as French left-wing coalition accuses Emmanuel Macron of denying democracy after he has rejected the New Popular Front's candidate to form a new government following last month's inconclusive election, Tuesday, Aug. 27, 2024 in Paris.
French President Emmanuel Macron gestures at the Elysee Palace as French left-wing coalition accuses Emmanuel Macron of denying democracy after he has rejected the New Popular Front's candidate to form a new government following last month's inconclusive election, Tuesday, Aug. 27, 2024 in Paris. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere ve müttefik ülkelerle düzenledikleri operasyon sonucunda Rus gemisini alıkoyduklarını açıkladı.
