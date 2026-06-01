Nadir görülen bir doğa olayı yaşandı: Mavi dolunay Türkiye'de de birçok bölgede görüldü, adı neden mavi ay?
2026-06-01T09:44+0300
Gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Ay, aynı anda hem “Mavi Ay” hem de “Mikro Ay” evresine girdi ve Türkiye'de birçok yerde izlendi.
Astronomide aynı ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunay olarak adlandırılan "Mavi Dolunay" gece saatlerinde Türkiye'nin birçok şehrinde görüntülendi.
İstanbul'da da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' ve Galata Kulesi birlikte görüntülendi.
Van'da gökyüzünde görsel şölen
Van semalarında da merakla beklenen Mavi Dolunay görüntülendi.
Açık ve sakin havanın etkisiyle net bir şekilde gözlemlenen dolunay, kentin tarihi yapılarıyla birleşince eşsiz manzaralar ortaya çıktı.
Bursa ve Balıkesir'de de görüldü
Bursa'da da gökyüzüne meraklı olan kişiler, dolunayı ilgiyle izledi.
İlk dolunayın 1 Mayıs’ta yaşandığı Bursa’da Mavi Dolunay, 31 Mayıs’ta da görüldü.
Ender rastlanan dolunay, gökyüzü gözlemcilerine seyir keyfi sundu. Dolunay, özellikle şehir merkezinden gözlemlendi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren Mavi Dolunay, Hacı Ömer Camisi birlikte görüntülendi.