Sputnik Türkiye
Nadir görülen bir doğa olayı yaşandı: Mavi dolunay Türkiye'de de birçok bölgede görüldü, adı neden mavi ay?
Mavi dolunay Türkiye'de de birçok bölgede görüldü, adı neden mavi ay?
Nadir görülen bir doğa olayı yaşandı: Mavi dolunay Türkiye'de de birçok bölgede görüldü, adı neden mavi ay?

09:44 01.06.2026
© İsa Terliİstanbul'da Mavi Dolunay
Gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Ay, aynı anda hem “Mavi Ay” hem de “Mikro Ay” evresine girdi ve Türkiye'de birçok yerde izlendi.
Astronomide aynı ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunay olarak adlandırılan "Mavi Dolunay" gece saatlerinde Türkiye'nin birçok şehrinde görüntülendi.

İstanbul'da mavi dolunay

İstanbul'da da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' ve Galata Kulesi birlikte görüntülendi.

Van'da gökyüzünde görsel şölen

Van semalarında da merakla beklenen Mavi Dolunay görüntülendi.
Açık ve sakin havanın etkisiyle net bir şekilde gözlemlenen dolunay, kentin tarihi yapılarıyla birleşince eşsiz manzaralar ortaya çıktı.
© Serdar AdıyamanVan'da gökyüzünde görsel şölen
© Serdar Adıyaman

Bursa ve Balıkesir'de de görüldü

Bursa'da da gökyüzüne meraklı olan kişiler, dolunayı ilgiyle izledi.
İlk dolunayın 1 Mayıs’ta yaşandığı Bursa’da Mavi Dolunay, 31 Mayıs’ta da görüldü.
Ender rastlanan dolunay, gökyüzü gözlemcilerine seyir keyfi sundu. Dolunay, özellikle şehir merkezinden gözlemlendi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren Mavi Dolunay, Hacı Ömer Camisi birlikte görüntülendi.
