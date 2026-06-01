Nadir görülen bir doğa olayı yaşandı: Mavi dolunay Türkiye'de de birçok bölgede görüldü, adı neden mavi ay?

Sputnik Türkiye

2026-06-01T09:44+0300

Astronomide aynı ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunay olarak adlandırılan "Mavi Dolunay" gece saatlerinde Türkiye'nin birçok şehrinde görüntülendi.İstanbul'da mavi dolunayİstanbul'da da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' ve Galata Kulesi birlikte görüntülendi.Van'da gökyüzünde görsel şölenVan semalarında da merakla beklenen Mavi Dolunay görüntülendi.Açık ve sakin havanın etkisiyle net bir şekilde gözlemlenen dolunay, kentin tarihi yapılarıyla birleşince eşsiz manzaralar ortaya çıktı.Bursa ve Balıkesir'de de görüldüBursa'da da gökyüzüne meraklı olan kişiler, dolunayı ilgiyle izledi.İlk dolunayın 1 Mayıs’ta yaşandığı Bursa’da Mavi Dolunay, 31 Mayıs’ta da görüldü.Ender rastlanan dolunay, gökyüzü gözlemcilerine seyir keyfi sundu. Dolunay, özellikle şehir merkezinden gözlemlendi.Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren Mavi Dolunay, Hacı Ömer Camisi birlikte görüntülendi.

