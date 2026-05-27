https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/mavi-ay-ne-zaman-turkiyeden-gorulecek-mi-1106060283.html
Mavi Ay ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?
Mavi Ay ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?
Sputnik Türkiye
Mavi Ay ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?
2026-05-27T14:38+0300
2026-05-27T14:38+0300
2026-05-27T14:38+0300
yaşam
mavi ay
ay
dolunay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087049631_0:55:1654:985_1920x0_80_0_0_51774dd610dc134d066871a232071d45.jpg
Gökyüzü meraklılarının ve astronomi tutkunlarının gözü kulağı, yılın en büyüleyici uzay olaylarından biri olan "Mavi Ay" tarihine çevrildi. Nadir gerçekleşen bu doğa olayı, hem görsel şöleni hem de astrolojik anlamlarıyla dünya genelinde milyonlarca insan tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'deki gökyüzü meraklıları ise "Mavi Ay ne zaman gerçekleşecek?, Türkiye'den görülecek mi?" sorularının yanıtını arıyor.Gökyüzünde görsel bir şölen sunacak olan Mavi Ay'ın ne zaman görüleceği, doğa olaylarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gökyüzü meraklıları için en güzel haber ise bu doğa olayının coğrafi bir kısıtlamasının olmaması. Peki, Mavi Ay ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?Mavi Ay ne zaman?Gökbilimcilerin yaptığı hassas yörünge hesaplamalarına göre, gökyüzünü büyüleyecek bir sonraki Mavi Ay doğa olayı 31 Mayıs 2026 Pazar gecesi gerçekleşecek.Mayıs ayı içerisindeki ilk dolunay ayın başında tamamlanmışken, 31 Mayıs gecesi gökyüzünde belirecek olan Ay, dünya genelinde her zamankinden çok daha parlak ve net bir şekilde gözlemlenebilecek ve mavi rengine bürünecek.Mavi ay Türkiye'den görülecek mi?31 Mayıs 2026'da gerçekleşecek olan Mavi Ay, Türkiye'nin 81 ilinden hava muhalefeti olmadığı sürece net bir şekilde izlenebilecek.Bir sonraki mavi ay ne zaman?Mavi Ay, 2026'nın ardından uzun bir süre kapımızı çalmayacak. 31 Mayıs 2026'daki şölenin ardından bir sonraki Mavi Ay, 31 Aralık 2028 tarihinde, yani 2028 yılının son gecesinde yılbaşı kutlamalarıyla eş zamanlı olarak yaşanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/gokyuzunde-nadir-solen-2026nin-ilk-mavi-ayi-icin-tarih-verildi-1105422801.html
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087049631_134:0:1521:1040_1920x0_80_0_0_91cde570c49aa0285f14efda742fe1fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mavi ay, ay, dolunay
Mavi Ay ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?
Türkiye'deki gökyüzü meraklıları ise "Mavi Ay ne zaman gerçekleşecek?, Türkiye'den görülecek mi?" sorularının yanıtını arıyor.
Gökyüzü meraklılarının ve astronomi tutkunlarının gözü kulağı, yılın en büyüleyici uzay olaylarından biri olan "Mavi Ay" tarihine çevrildi. Nadir gerçekleşen bu doğa olayı, hem görsel şöleni hem de astrolojik anlamlarıyla dünya genelinde milyonlarca insan tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'deki gökyüzü meraklıları ise "Mavi Ay ne zaman gerçekleşecek?, Türkiye'den görülecek mi?" sorularının yanıtını arıyor.
Gökyüzünde görsel bir şölen sunacak olan Mavi Ay'ın ne zaman görüleceği, doğa olaylarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gökyüzü meraklıları için en güzel haber ise bu doğa olayının coğrafi bir kısıtlamasının olmaması. Peki, Mavi Ay ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?
Gökbilimcilerin yaptığı hassas yörünge hesaplamalarına göre, gökyüzünü büyüleyecek bir sonraki Mavi Ay doğa olayı 31 Mayıs 2026 Pazar gecesi gerçekleşecek.
Mayıs ayı içerisindeki ilk dolunay ayın başında tamamlanmışken, 31 Mayıs gecesi gökyüzünde belirecek olan Ay, dünya genelinde her zamankinden çok daha parlak ve net bir şekilde gözlemlenebilecek ve mavi rengine bürünecek.
Mavi ay Türkiye'den görülecek mi?
31 Mayıs 2026'da gerçekleşecek olan Mavi Ay, Türkiye'nin 81 ilinden hava muhalefeti olmadığı sürece net bir şekilde izlenebilecek.
Bir sonraki mavi ay ne zaman?
Mavi Ay, 2026'nın ardından uzun bir süre kapımızı çalmayacak. 31 Mayıs 2026'daki şölenin ardından bir sonraki Mavi Ay, 31 Aralık 2028 tarihinde, yani 2028 yılının son gecesinde yılbaşı kutlamalarıyla eş zamanlı olarak yaşanacak.