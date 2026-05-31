ABD’de Massachusetts üzerinde meteor patladı: 300 ton TNT eşdeğeri güçte

2026-05-31T12:43+0300

NASA, ABD yerel saatiyle cumartesi günü öğleden sonra yerel saatle 14.00 sıralarında (TSİ 21.06) kuzeydoğu Massachusetts ve güneydoğu New Hampshire üzerinde bir meteorun patladığını açıkladı.Olay, çevrede geniş yankı uyandırırken, yetkililer şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya maddi hasar bildirmedi.Meteor, yaklaşık 64 kilometre yükseklikte saatte 120 bin kilometre hızla ilerlerken parçalandı. Patlama, bölgede evleri sarsacak kadar güçlü ses dalgaları yarattı ve birçok kişi panik yaşadı.NASA Sözcüsü Jennifer Dooren, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:Uydu görüntüleri yayınlandıPatlamanın anını gösteren uydu görüntüleri, NOAA Uydu ve Bilgi Servisi tarafından paylaşıldı.Bölge sakinleri, sosyal medyada patlamanın çok şiddetli olduğunu ve evlerinin sarsıldığını belirterek korku yaşadıklarını dile getirdi.NASA, olayın herhangi bir hasara yol açmadığını ve uzaydan gelen doğal bir meteor olduğunu kaydetti.

