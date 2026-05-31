ABD’de Massachusetts üzerinde meteor patladı: 300 ton TNT eşdeğeri güçte
ABD’de Massachusetts üzerinde meteor patladı: 300 ton TNT eşdeğeri güçte patlama. Detaylar haberde...
NASA, ABD yerel saatiyle cumartesi günü öğleden sonra yerel saatle 14.00 sıralarında (TSİ 21.06) kuzeydoğu Massachusetts ve güneydoğu New Hampshire üzerinde bir meteorun patladığını açıkladı.Olay, çevrede geniş yankı uyandırırken, yetkililer şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya maddi hasar bildirmedi.Meteor, yaklaşık 64 kilometre yükseklikte saatte 120 bin kilometre hızla ilerlerken parçalandı. Patlama, bölgede evleri sarsacak kadar güçlü ses dalgaları yarattı ve birçok kişi panik yaşadı.NASA Sözcüsü Jennifer Dooren, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:Uydu görüntüleri yayınlandıPatlamanın anını gösteren uydu görüntüleri, NOAA Uydu ve Bilgi Servisi tarafından paylaşıldı.Bölge sakinleri, sosyal medyada patlamanın çok şiddetli olduğunu ve evlerinin sarsıldığını belirterek korku yaşadıklarını dile getirdi.NASA, olayın herhangi bir hasara yol açmadığını ve uzaydan gelen doğal bir meteor olduğunu kaydetti.
12:43 31.05.2026 (güncellendi: 12:46 31.05.2026)
Göktaşının patlamasına ait uydu görüntüleri. Kaynak: NOAA Uydu ve Bilgi Servisi
ABD’nin kuzeydoğusunda, Massachusetts ve New Hampshire üzerinde bir meteor atmosfere girerek yüksek sesli patlamalara neden oldu. Patlamanın şiddeti yaklaşık 300 ton TNT’ye eşit enerji açığa çıkardı.
NASA, ABD yerel saatiyle cumartesi günü öğleden sonra yerel saatle 14.00 sıralarında (TSİ 21.06) kuzeydoğu Massachusetts ve güneydoğu New Hampshire üzerinde bir meteorun patladığını açıkladı.
Olay, çevrede geniş yankı uyandırırken, yetkililer şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya maddi hasar bildirmedi.
Meteor, yaklaşık 64 kilometre yükseklikte saatte 120 bin kilometre hızla ilerlerken parçalandı. Patlama, bölgede evleri sarsacak kadar güçlü ses dalgaları yarattı ve birçok kişi panik yaşadı.
NASA Sözcüsü Jennifer Dooren, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bu ateş topu, şu anda aktif olan herhangi bir meteor yağmuruyla ilişkili değil. Doğal bir cisim ve uzay çöpü ya da uydu enkazı değil. Parçalanma sırasında açığa çıkan enerji yaklaşık 300 ton TNT’ye eşdeğerdi. Bu da duyulan yüksek sesli patlamaları açıklıyor.

Uydu görüntüleri yayınlandı

Patlamanın anını gösteren uydu görüntüleri, NOAA Uydu ve Bilgi Servisi tarafından paylaşıldı.
Bölge sakinleri, sosyal medyada patlamanın çok şiddetli olduğunu ve evlerinin sarsıldığını belirterek korku yaşadıklarını dile getirdi.
NASA, olayın herhangi bir hasara yol açmadığını ve uzaydan gelen doğal bir meteor olduğunu kaydetti.
