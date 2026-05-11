Ek ifade veren Zuhal Böcek: Gökhan bahsettiği 1 milyon euroyu kimden temin etti bilmiyorum

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in verdiği ek ifadede eşi Gökhan Böcek'in babasının adaylık sürecinde genel... 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T23:15+0300

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmasına ilişkin 'rüşvet verdiği iddiasıyla' açılan soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in gelini şüpheli Zuhal Böcek ek ifade verdi. Böcek ifadesinde, Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına para istediğini ve Ankara'ya yaptıkları bir seyahatte eşi Gökhan Böcek'in CHP Genel Merkezi'ne para teslim edeceğini söylediğini şu sözlerle aktardı:Zuhal Böcek'in ifadesinde şunları söylediği belirtildi:'Bahsettiği parayı kime teslim ettiğini bana söylemedi'Yine seçim döneminde birçok kişinin seçim yardımında bulunduğunu beyan eden Böcek, "Gökhan bunlardan bana bahsetmişti. Serkan Ç. ve Furkan S. Gökhan'ın yakın arkadaşlarıdır. Gökhan adaylık için para verme olayını ikisine anlatmış olabilir. Bu konuda bilgim yoktur. Gökhan'ın belirttiği tarihte ya da bu tarihten birkaç gün sonra Muhittin Böcek'in Manisa'ya neden gittiğini bilmiyorum. Özgür Özel Genel Başkan olduktan sonra CHP Genel Merkezi'ne hiç gitmedim. Gökhan'ın genel merkezde kimleri tanıdığını bilmiyorum. Bahsettiği parayı kime teslim ettiğini bana söylemedi" ifadelerini kullandı.Zuhal Böcek, seyahatlerin birinde eşiyle Kapalıçarşı'ya gittiklerini, yanlarına E.B. ismiyle bildiği medya işleriyle uğraşan birinin geldiğini, eşi ve bu kişinin dövizciye girdiklerini, kendisinin kapının önünde beklediğini belirtti.Bu dövizciden alınan paranın E.B'ye verildiğini, bu kişinin de çantayla geldiğini ifade eden Böcek ifadesinde şunları kaydetti:

