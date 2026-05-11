Ek ifade veren Zuhal Böcek: Gökhan bahsettiği 1 milyon euroyu kimden temin etti bilmiyorum
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in verdiği ek ifadede eşi Gökhan Böcek'in babasının adaylık sürecinde genel... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T23:52+0300
23:15 11.05.2026 (güncellendi: 23:52 11.05.2026)
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in verdiği ek ifadede eşi Gökhan Böcek'in babasının adaylık sürecinde genel merkeze verilen paraya ilişkin "1 milyon euroyu kimden temin etti bilmiyorum" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmasına ilişkin 'rüşvet verdiği iddiasıyla' açılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in gelini şüpheli Zuhal Böcek ek ifade verdi.
Böcek ifadesinde, Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına para istediğini ve Ankara'ya yaptıkları bir seyahatte eşi Gökhan Böcek'in CHP Genel Merkezi'ne para teslim edeceğini söylediğini şu sözlerle aktardı:
Gökhan hatırlamadığım bir zamanda bana, babasının belediye başkanı adaylığı için genel merkeze para vereceğini, Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına para istediğini söylemişti ve yüklü miktarda bir paradan bahsetmişti. Ben eşimin ve ailesinin işleri ile ilgilenmediğim için bu konularda kendisine soru sormazdım. Üzerinden zaman geçtiği için para miktarını ve konuşmanın geçtiği tarihi hatırlamıyorum. Ankara seyahatlerimizin birinde Gökhan genel merkeze para teslim edeceğini söylemişti.
Yeğenim N'nin de aramızda bulunduğu bir Ankara seyahatinde Gökhan yanımızdan ayrıldı, genel merkeze babasının durumunu sormaya gitti. Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. 'O kadar para verdik halen açıklanmadı' şeklinde sitem ediyordu. Bir defasında Özgür Özel, Muhittin Böcek'in adaylığını açıklayacağına dair haber yollamıştı. Ancak devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan 'Hala ne istiyorlar?' şeklinde tepki gösterdi. Gökhan bahsettiği 1 milyon euroyu kimden temin etti bilmiyorum. Ancak kendisi babasının konumundan dolayı Antalya'da herkesçe bilinir. İş insanlarından para istediğinde geri çevrilmezdi.
'Bahsettiği parayı kime teslim ettiğini bana söylemedi'
Yine seçim döneminde birçok kişinin seçim yardımında bulunduğunu beyan eden Böcek, "Gökhan bunlardan bana bahsetmişti. Serkan Ç. ve Furkan S. Gökhan'ın yakın arkadaşlarıdır. Gökhan adaylık için para verme olayını ikisine anlatmış olabilir. Bu konuda bilgim yoktur. Gökhan'ın belirttiği tarihte ya da bu tarihten birkaç gün sonra Muhittin Böcek'in Manisa'ya neden gittiğini bilmiyorum. Özgür Özel Genel Başkan olduktan sonra CHP Genel Merkezi'ne hiç gitmedim. Gökhan'ın genel merkezde kimleri tanıdığını bilmiyorum. Bahsettiği parayı kime teslim ettiğini bana söylemedi" ifadelerini kullandı.
Zuhal Böcek, seyahatlerin birinde eşiyle Kapalıçarşı'ya gittiklerini, yanlarına E.B. ismiyle bildiği medya işleriyle uğraşan birinin geldiğini, eşi ve bu kişinin dövizciye girdiklerini, kendisinin kapının önünde beklediğini belirtti.
Bu dövizciden alınan paranın E.B'ye verildiğini, bu kişinin de çantayla geldiğini ifade eden Böcek ifadesinde şunları kaydetti:
Bu olay sonrasında Gökhan bana dövizciye şifre olarak para gösterdiğini söyledi. Bu olayı da ilginç bulduğum için hatırlıyorum. Para tesliminin yapıldığı dövizciyi hatırlamıyorum. E.B'nin İstanbul'daki ofisine bir defa gittim. Hatırladığım kadarıyla o zaman Muhittin Böcek'in adaylığı açıklanmıştı. Seçim çalışmaları için ofisine gitmiştik. E.B. ile eşim Gökhan ve babasının nasıl tanıştığını bilmiyorum.