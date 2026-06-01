Milyonlarca dolarlık 'Duvara Bantlanmış Muz' çalındı: Kısa sürede yeni muz konuldu

Sputnik Türkiye

Fransa'da 6,2 milyon dolar değerindeki "Duvara Bantlanmış Muz" sanat eseri müzeden çalındı. Müze, muzun yenisiyle değiştirileceğini açıkladı.

2026-06-01T10:08+0300

Fransa'nın Metz kentindeki Centre Pompidou Müzesi'nde sergilenen ve çağdaş sanat dünyasının en çok konuşulan eserlerinden biri olarak gösterilen "Duvara Bantlanmış Muz" çalındı.Müze görevlileri, eserin bir parçası olan muzun yerinde olmadığını fark edince olay polise bildirildi. Müze yönetimi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler hakkında hırsızlık suçlamasıyla resmi şikâyette bulunulduğunu açıkladı.Yetkililer, çalınan muzun kısa süre içinde yenisiyle değiştirildiğini ve eserin yeniden sergilenmeye devam ettiğini duyurdu.Daha önce de yenmiştiEn meşhur olay 2019’da, eser ilk kez Maurizio Cattelan tarafından Art Basel Miami’de sergilendiğinde yaşandı. Performans sanatçısı David Datuna, duvara bantlanmış muzu söküp ziyaretçilerin önünde yedi. O anları “Hungry Artist” (Aç Sanatçı) adlı performansının parçası olarak paylaşmıştı. Galeri ise kısa süre sonra muzu yenisiyle değiştirmişti.2023 yılında da Güney Kore’de bir sanat öğrencisi, Seul’deki Leeum Sanat Müzesi’nde sergilenen aynı eserin üzerindeki muzu yiyip kabuğunu tekrar duvara bantladı. Müze yönetimi daha sonra yeni bir muz yerleştirdi.Çalınan ilk eseri değilİtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın "Komedi" adını taşıyan eseri, ilk kez Art Basel Miami fuarında sanatseverlerin karşısına çıkmıştı. Eserin üç versiyonundan ikisi 120 bin dolara satılırken, üçüncü versiyon için 150 bin dolarlık fiyat belirlenmişti. Hiciv ve mizah unsurlarını öne çıkaran çalışmalarıyla tanınan Cattelan, daha önce de sıra dışı eserleriyle gündeme gelmişti. Sanatçının 18 ayar altından ürettiği klozet biçimindeki 'Amerika' adlı heykeli, 2019 yılında İngiltere'deki Blenheim Sarayı'nda sergilendiği sırada çalınmıştı.

