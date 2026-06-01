Meksika'da seri katil endişesi: Jalisco eyaletinde öldürülen kadın sayısı 7'ye yükseldi

Sputnik Türkiye

Meksika'da son haftalarda üç kadın cesedinin benzer koşullarda bulunması, bölgede bir seri katilin kadınları hedef aldığı yönündeki endişeleri artırdı. Yerel... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

Meksika'nın Jalisco eyaleti, son haftalarda meydana gelen kadın cinayetleri nedeniyle uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Turizm merkezi olarak bilinen Puerto Vallarta çevresinde kısa süre içinde üç kadın cesedinin bulunması, bölgede bir seri katilin kadınları hedef aldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.Yerel kaynaklara göre bulunan üç kadının da yüz ve vücutlarında ağır darp izleri tespit edildi. Cinayetlerin benzer özellikler taşıması, kamuoyunda olaylar arasında bağlantı olabileceği yönündeki şüpheleri artırdı.Üç ceset 11 gün arayla bulunduPolis ekipleri ilk kadın cesedine 10 Mayıs'ta Chimborazo bölgesindeki Rancho El Pirulí yakınlarında ulaştı. İkinci kadının cansız bedeni ise 15 Mayıs'ta yol kenarında bulundu.21 Mayıs'ta Parque Las Palmas Mahallesi'ndeki toprak bir yol üzerinde üçüncü bir kadın cesedinin bulunmasıyla birlikte bölgede güvenlik alarmı verildi. Kısa süre içerisinde gerçekleşen üç benzer olay, seri katil ihtimalinin tartışılmasına neden oldu.Savcılık: Cinayetler arasında bağlantı tespit edilmediArtan endişelere rağmen yerel savcılık, yürütülen ön soruşturmalarda cinayetler arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını açıkladı.Yetkililer, kadınların farklı yerlerde öldürülmüş olabileceği ve cesetlerin daha sonra Puerto Vallarta çevresine bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu nedenle soruşturma makamları şu aşamada bir seri katilin faaliyet gösterdiği yönündeki iddiaları doğrulayan somut bulguların bulunmadığını belirtiyor.Siyasetçiden Dünya Kupası i̇ddiasıJalisco'da görev yapan siyasetçi Yussara Canales, yetkililerin olayları küçümsediğini öne sürdü. Canales, cinayetler arasında dikkat çekici ortak noktalar bulunduğunu savunarak özellikle kurbanların kıyafetlerindeki benzerliklere dikkat çekti.Canales'e göre tüm vakalarda kadınların bluzları yukarı çekilmiş halde bulundu. Siyasetçi, bu detayın cinayetler arasında ortak bir imza niteliği taşıyabileceğini ileri sürdü.Yerel yönetime yönelik eleştirilerde bulunan Canales, yetkililerin yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları nedeniyle bölgenin uluslararası imajını korumaya çalıştığını iddia etti."Kadınlar daha fazla korku i̇çinde yaşıyor"Canales, olayların uluslararası basında geniş yer bulmasının ardından yetkililerin kamuoyundaki kaygıları azaltmaya çalıştığını savundu.Kadınların güvenlik konusunda ciddi endişe duyduğunu belirten Canales, yaşananların özellikle kadınları daha dikkatli olmaya zorladığını ve toplumda korku ortamı oluşturduğunu ifade etti.Jalisco'da kadınlara yönelik şiddet alarm veriyorYaklaşık 8 milyon nüfusa sahip ve yüzölçümü bakımından Çekya büyüklüğündeki Jalisco eyaletinde, 2026 yılı içerisinde öldürülen kadın sayısının yediye ulaştığı bildirildi.Son cinayetler, Meksika'da uzun süredir tartışılan kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet, seri katil şüphesi ve güvenlik politikaları konularını yeniden ülke gündeminin üst sıralarına taşıdı. Yetkililerin soruşturmayı sürdürdüğü olaylarda, cinayetler arasında bağlantı bulunup bulunmadığı yapılacak adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.

