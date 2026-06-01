İstanbul'da bu yaz denize girilebilecek 95 nokta açıklandı: Nerede denize girilebilir?

İstanbul'da bu yaz denize girilebilecek 95 nokta açıklandı. Yetkililer bu yüzme alanlarında tüm incelemelerin yapıldığını belirtirken, yasaklı olan yerlerde... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul'da İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından 95 nokta yüzme alanı olarak belirlendi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Herkes, 'yuzme.saglik.gov.tr' adresinden yüzme suyu kalitesini ve yüzme alanlarının durumunu anlık takip edebilecek. Laboratuvarlarımızda entegre bir sistem bu. Bu sistemden yüzme suyunun kalitesini, yüzme alanının yasaklı olup olmadığını, izin verilip verilmediğini takip edebilirler" dedi. Nerede yüzebileceğinizi anında öğrenebilirsinizDoç. Dr. Güner, 1 Haziran'dan itibaren yüzme alanlarında suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılacağını, güvenlik sistemleri ile cankurtaran ihtiyaçlarının değerlendirileceğini anlatarak, şöyle devam etti:İzin verilmeyen yerde denize girmeyin uyarısı İstanbul'da halihazırda 3 mavi bayraklı plaj bulunduğunu belirten Güner, 15 günde bir sudan analiz aldıklarını belirterek, "15 günde bir sudan numuneleri alıp laboratuvarlarımızda analiz ediyoruz. Ardından bu analizleri 'iyi, orta, kötü' olarak yayımlıyoruz." bilgisini verdi.Vatandaşların analiz sonuçlarını takip etmesini isteyen Güner, belirlenen alanlar dışında denize girilmesini tavsiye etmediklerini söyledi. Güner, analiz sonucu "kötü" çıkan alanlarda yüzmenin yasaklandığını dile getirerek, "Vatandaşımızın denize girdiğinde, serinlediğinde, spor yaptığında sağlığının korunması bizim için çok önemli. Yüzmeyle ilgili bir tehdit olduğunda anında herhangi bir yüzme sezonunun içinde veya dışında olmasına bakılmaksızın orada yüzmeyi yasaklıyoruz." şeklinde konuştu.İstanbul'da nerede denize girilebilir?Kentteki yüzme alanları olarak belirlenen yerler şöyle sıralandı:"Burgazada Deniz Kulübü, Burgazada Su Sporları Kulübü önü, Büyükada Aya Nikola Halk Plajı, Büyükada Kayıkhane Blue Beach, Büyükada Nakibey Plajı, Büyükada Prenses Koyu, Büyükada Su Sporları Kulübü önü, Büyükada Tabiat Parkı Plajı, Büyükada Yörükalı Plajı önü, Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı, Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı, Heybeliada Sadıkbey Plajı önü, Heybeliada Su Sporları Kulübü önü, Heybeliada Ada Beach Club önü, Heybeliada Asaf Beach, Kınalıada Su Sporları Kulübü önü, Kınalıada Ülker Restaurant önü, Sedef Adası Halk Plajı, Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı (Mavi Bayrak), Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı (Mavi Bayrak), Durusu Karaburun Arka Deniz, Durusu Karaburun Öndeniz Doğu tarafı, Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü, Denizköşkler, Florya Güneş Plajı, Yeşilköy Polis Merkezi önü, Yeşilköy International Hospital Önü, Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı, Riva Plajı, Su Ürünleri Plajı, Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı, West İstanbul Marina Plajı, Büyükçekmece Albatros Sahili, Büyükçekmece Çocuk Sahili, Büyükçekmece Halk Plajı, Büyükçekmece Celaliye Halk Plajı, Büyükçekmece Gürpınar Sahili, Büyükçekmece Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping önü, Büyükçekmece Kumburgaz Sahili, Büyükçekmece Mimarsinan Sahili, Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı, Çilingoz Tabiat Parkı Plajı, Karacaköy Çobankule Plajı, Karacaköy Evicik Plajı, Karacaköy Ormanlı Plajı, Karacaköy Yalıköy Plajı, Çiftalan Plajı, Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası, Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası, Suadiye Plajı, Küçükçekmece Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü, Küçükçekmece Menekşe Plajı İskele önü, Küçükçekmece Menekşe Plajı Sahil Parkı önü, Büyükliman Plajı, Sarıyer Demirciköy Uzunya Plajı, Demirciköy Dalya, Gümüşdere Plajı, Kılyos Plajı, Kısırkaya Plajı, Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı, Rumeli Kavağı Plajı, Altınorak Sitesi önü, Bizimköy-Parkköy Sitesi önü, Çanta Albayraklar-Kınalı mevkisi önü, Gümüşyaka Çadır Yeri mevkisi, Kumluk mevkisi (Mavi Bayrak), Selimpaşa Başkent Sitesi önü, Selimpaşa Duruman mevkisi, Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü, Semizkum Çadıryeri mevkisi, Uyumkent Sitesi önü, Ağlayankaya Plajı, Ağlayankaya Plajı Life Beach, Ağva Halk Plajı Çamlık mevkisi, Ağva Halk Plajı Mendirek yanı, Akçakese Akkaya Plajı, Akçakese Peacock Beach, Ala Kadınlar Plajı, Alacalı Plajı, Ayazma Plajı, Ayazma Plajı, Ayazma Plajı Kumbaba mevkisi, Bozgaca Plajı, Doğancılı Plajı, İmrenli Plajı, Kabakoz Plajı, Merkep Adası Plajı 1, Merkep Adası Plajı 2, Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı, Sahilköy Plajı, Sofular Plajı, Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile), Uzunkum Plajı (orta nokta), Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel) ve Uzunkum Plajı 2 (dere yanı)."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

