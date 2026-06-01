https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/litvanya-maslahatguzari-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1106173895.html

Litvanya Maslahatgüzarı Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı

Litvanya Maslahatgüzarı Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı

Sputnik Türkiye

Litvanya’nın Rusya Maslahatgüzarı Tubaitė’nin Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Litvanyalı yetkililerin Sovyet askerlerinin mezarlarını yok etme... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T19:35+0300

2026-06-01T19:35+0300

2026-06-01T19:35+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

haberler

litvanya

avrupa

sovyet askeri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100679752_0:18:774:453_1920x0_80_0_0_448d920ef46a4d732050f7be405b9478.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Litvanya’nın Rusya Maslahatgüzarı Jolanta Tubaitė bakanlığa çağrılarak, Litvanyalı yetkililerin, ülkenin Nazilerden kurtuluşu için yapılan savaşlarda ölen Sovyet askerlerin Vievis şehrindeki mezarlarını yok etme yönündeki barbarca planları sert bir şekilde protesto edildi.Açıklamada, “Rusya'nın 30 Nisan'da Vilnius'un Şiyaliyö kentinin merkezindeki mezarlarla ilgili benzer ahlaksız eylemleri ile ilgili verdiği notanın ardından, Litvanya'da ölen askerlerin naaşlarına saygısızlık etme yönündeki kötü niyetli kampanya ivme kazanmaya devam ediyor” denildi.Rus diplomatlar, Litvanya Maslahatgüzarına bir kez daha, yurt dışında bulunanlar da dahil olmak üzere asker mezarlarının tahrip edilmesi, bunlara zarar verilmesi veya saygısızca davranılmasının Rusya’da suç olarak işlem gördüğünü açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/rusyadan-letonya-litvanya-ve-estonyaya-nota-1102382698.html

rusya

litvanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, haberler, litvanya, avrupa, sovyet askeri