Litvanya Maslahatgüzarı Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı
Sputnik Türkiye
Litvanya’nın Rusya Maslahatgüzarı Tubaitė’nin Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Litvanyalı yetkililerin Sovyet askerlerinin mezarlarını yok etme... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T19:35+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Litvanya’nın Rusya Maslahatgüzarı Jolanta Tubaitė bakanlığa çağrılarak, Litvanyalı yetkililerin, ülkenin Nazilerden kurtuluşu için yapılan savaşlarda ölen Sovyet askerlerin Vievis şehrindeki mezarlarını yok etme yönündeki barbarca planları sert bir şekilde protesto edildi.Açıklamada, “Rusya'nın 30 Nisan'da Vilnius'un Şiyaliyö kentinin merkezindeki mezarlarla ilgili benzer ahlaksız eylemleri ile ilgili verdiği notanın ardından, Litvanya'da ölen askerlerin naaşlarına saygısızlık etme yönündeki kötü niyetli kampanya ivme kazanmaya devam ediyor” denildi.Rus diplomatlar, Litvanya Maslahatgüzarına bir kez daha, yurt dışında bulunanlar da dahil olmak üzere asker mezarlarının tahrip edilmesi, bunlara zarar verilmesi veya saygısızca davranılmasının Rusya’da suç olarak işlem gördüğünü açıkladı.
Bu olaydan bizzat sorumlu olan tüm kişiler Moskova'da iyi bilinmektedir.