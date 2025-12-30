https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/rusyadan-letonya-litvanya-ve-estonyaya-nota-1102382698.html
Rusya’dan Letonya, Litvanya ve Estonya’ya nota
Rusya’dan Letonya, Litvanya ve Estonya’ya nota
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya, Litvanya ve Estonya’nın, bu ülkelerdeki Rusya büyükelçiliklerinin idari ve mali faaliyetlerine kısıtlama getirmesi üzerine... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T20:27+0300
2025-12-30T20:27+0300
2025-12-30T20:27+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
protesto notası
litvanya
estonya
letonya
maslahatgüzar
riga
vilnius
tallin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_0:13:796:461_1920x0_80_0_0_a15aaa2f7a6e16c1b791e2cad883e7be.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya, Litvanya ve Estonya’nın Moskova’daki diplomatik misyonlarının geçici temsilcilerini (maslahatgüzar) Bakanlığa çağırarak protesto notası verdiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu üç ülkenin yönetimlerinin, Riga, Vilnius ve Tallinn’deki Rusya Federasyonu büyükelçiliklerinin idari ve mali faaliyetlerini düzenlemeye yönelik yeni kısıtlayıcı uygulamalar getirdiği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Letonya, Litvanya ve Estonya’nın geçici maslahatgüzarlarına, bu ülkelerin dost olmayan yönetimleri tarafından, Rusya’nın Riga, Vilnius ve Tallinn’deki büyükelçiliklerinin idari ve ekonomik faaliyetlerine ilişkin getirilen düzenlemeler nedeniyle kararlı bir protesto iletilmiştir” ifadeleri kullanıldı.Alınan bu kararların, Rusya’nın diplomatik temsilciliklerinin normal çalışmasını engellemeye yönelik “siyasi amaçlı adımlar” olduğu vurgulanarak, Moskova’nın söz konusu uygulamalara karşılık verme hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/lavrov-ukrayna-ve-bati-yeni-toprak-gerceklerini-tanimak-zorunda-1102354196.html
litvanya
estonya
letonya
riga
vilnius
tallin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_84:0:713:472_1920x0_80_0_0_8d3746d5a9ed4a0e92d4a33f9a667cb1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, protesto notası, litvanya, estonya, letonya, maslahatgüzar, riga, vilnius, tallin
rusya dışişleri bakanlığı, protesto notası, litvanya, estonya, letonya, maslahatgüzar, riga, vilnius, tallin
Rusya’dan Letonya, Litvanya ve Estonya’ya nota
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya, Litvanya ve Estonya’nın, bu ülkelerdeki Rusya büyükelçiliklerinin idari ve mali faaliyetlerine kısıtlama getirmesi üzerine üç ülkenin maslahatgüzarlarını çağırarak ‘sert protesto’ notası verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya, Litvanya ve Estonya’nın Moskova’daki diplomatik misyonlarının geçici temsilcilerini (maslahatgüzar) Bakanlığa çağırarak protesto notası verdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu üç ülkenin yönetimlerinin, Riga, Vilnius ve Tallinn’deki Rusya Federasyonu büyükelçiliklerinin idari ve mali faaliyetlerini düzenlemeye yönelik yeni kısıtlayıcı uygulamalar getirdiği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Letonya, Litvanya ve Estonya’nın geçici maslahatgüzarlarına, bu ülkelerin dost olmayan yönetimleri tarafından, Rusya’nın Riga, Vilnius ve Tallinn’deki büyükelçiliklerinin idari ve ekonomik faaliyetlerine ilişkin getirilen düzenlemeler nedeniyle kararlı bir protesto iletilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Alınan bu kararların, Rusya’nın diplomatik temsilciliklerinin normal çalışmasını engellemeye yönelik “siyasi amaçlı adımlar” olduğu vurgulanarak, Moskova’nın söz konusu uygulamalara karşılık verme hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.