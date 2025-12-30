https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/rusyadan-letonya-litvanya-ve-estonyaya-nota-1102382698.html

Rusya’dan Letonya, Litvanya ve Estonya’ya nota

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya, Litvanya ve Estonya’nın, bu ülkelerdeki Rusya büyükelçiliklerinin idari ve mali faaliyetlerine kısıtlama getirmesi üzerine... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya, Litvanya ve Estonya’nın Moskova’daki diplomatik misyonlarının geçici temsilcilerini (maslahatgüzar) Bakanlığa çağırarak protesto notası verdiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu üç ülkenin yönetimlerinin, Riga, Vilnius ve Tallinn’deki Rusya Federasyonu büyükelçiliklerinin idari ve mali faaliyetlerini düzenlemeye yönelik yeni kısıtlayıcı uygulamalar getirdiği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Letonya, Litvanya ve Estonya’nın geçici maslahatgüzarlarına, bu ülkelerin dost olmayan yönetimleri tarafından, Rusya’nın Riga, Vilnius ve Tallinn’deki büyükelçiliklerinin idari ve ekonomik faaliyetlerine ilişkin getirilen düzenlemeler nedeniyle kararlı bir protesto iletilmiştir” ifadeleri kullanıldı.Alınan bu kararların, Rusya’nın diplomatik temsilciliklerinin normal çalışmasını engellemeye yönelik “siyasi amaçlı adımlar” olduğu vurgulanarak, Moskova’nın söz konusu uygulamalara karşılık verme hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

