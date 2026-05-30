İtalya, Kanye West ve Travis Scott konserlerini güvenlik gerekçesiyle iptal etti

İtalya’nın Reggio Emilia kentinde Temmuz ayında yapılması planlanan Kanye West ve Travis Scott konserleri, kamu düzeni ve güvenlik endişeleri nedeniyle iptal... 30.05.2026, Sputnik Türkiye

yaşam

kanye west

travis scott

reuters

i̇talya

İtalya, ABD’li rapçiler Kanye West ve Travis Scott’ın Temmuz ayında gerçekleştirmeyi planladığı konserleri güvenlik gerekçeleriyle iptal etti. West bugün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konser verecek.Reuters’a konuşan yerel yetkililer, Reggio Emilia kentinde düzenlenmesi planlanan konserlerin, kamu düzeni ve güvenliğe ilişkin endişeler nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.Kararı alan yerel prefect Salvatore Angieri, özellikle protesto ihtimali ve iki konserin kısa süre içinde art arda yapılacak olması nedeniyle yoğun kalabalık oluşabileceğine dikkat çekti. Konserlerin, 103 bin kişilik RCF Arena’da düzenlenmesi planlanıyordu. Travis Scott’ın 17 Temmuz’da, Kanye West’in ise 18 Temmuz’da sahne alması bekleniyordu.Avrupa’da art arda iptallerKanye West, son dönemde Avrupa’da farklı ülkelerde konser iptalleriyle gündeme geliyor. İngiltere, sanatçının ülkeye girişinin kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle vize başvurusunu reddetmişti.Fransa’da Marsilya konseri ertelenirken, Polonya ve İsviçre’de planlanan etkinlikler de iptal edilmişti.West, geçmişte antisemitik açıklamaları ve Adolf Hitler’e yönelik ifadeleri nedeniyle yoğun tepki çekmiş, bazı ülkelerde bu gerekçelerle konserlerine izin verilmemişti.Travis Scott ise 2021’de ABD’nin Houston kentinde düzenlenen Astroworld festivalindeki izdihamda 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve yüzlerce kişinin yaralanması sonrası güvenlik tartışmalarının odağında yer almıştı.Sanatçıların İtalya’daki konserlerinin iptaliyle ilgili organizatörlerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

