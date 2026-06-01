Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan Nilüfer'le ilgili olay yaratan iddia: 'Artık konuşmak zamanı'

Ünlü sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, Nilüfer hakkında sosyal medyasından iddialarda bulundu. Nilüfer'in İpek Açar Kömürcü'yle birlikte hareket ettiğini...

2026-06-01T13:36+0300

Türk müziğinin usta isimlerinden Kayahan'ın kızı Beste Açar, şarkıcı Nilüfer hakkında sosyal medyasında iddialarda bulundu. Nilüfer'in davalık olduğu İpek Açar Kömürcü'yle birlikte hareket ettiğini söyleyen Açar, 'artık konuşma zamanı' diyerek, "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde, 8 yaşındayken ilk şoktu bizim için" ifadelerini kullandı. Açar, "Zamanında babamın, teliflerle ilgili haksızlık ettiğin için sana yıllarca yasakladığı şarkılarını ben de yasaklayacağım. Yarın avukatım ne yapacağını söyledi. Artık ikiniz düşünün… Susmak kaybettirirmiş. Artık konuşmak zamanı! Babamın hayatına giren iki kadın… Birlikte kızına savaş açmak… Bu tam bir rezalet" diye yazdı. Çünkü ablalar böyle yapamazdıÜnlü sanatçı Kayahan'ın mirasıyla ilgili kızı Beste Açar ve üvey annesi İpek Açar arasındaki tartışma büyüyor. İpek Açar'ın babasının eserlerine ait telif haklarını usulsüz şekilde devraldığını iddia eden Beste Açar bu kez farklı açıklamalarda bulundu. Sabah'ın haberine göre, Kayahan’ın yıllar önce İpek Açar Kömürcü’nün albümü için bestelediği "Sabaha Kadar" şarkısı Nilüfer’in yorumuyla yayınlanacak. Nilüfer'in yeni şarkısını ilan etmesinin ardından Beste Açar sert ifadeler kullanarak bir açıklama yaptı. Açar sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Seni tanıdığımda küçücüktüm… Çok şey paylaşmıştık. Her zaman susacaktım ama son noktayı koymam gerekti artık. Çünkü ablalar böyle yapamazdı… Babamla ilişkinizi öğrendiğimde, 8 yaşındayken ilk şoktu bizim için. Biz annemle hiç unutmadık da… Bu paylaşımın da ikinci şok oldu. Yıllardır babamın hiç duyulmamış şarkılarının söylenmesi için savaşan ben… Sinsirella’ya "Şarkıların turşusunu mu kuracaksın?" diye diye dilimde tüy bitmişken! İlk ağzımdan "Ne olur Nilüfer ablam söylese" deyip dururken! Şarkı haklarını sahte imzalarla MESAM aracılığıyla kaçırdığı için tam ifadeye çağırılmış, yakalama kararı çıkmışken. İkiniz birlik olup beni arkamdan vurmak, o Sinsirella’ya paravan olmak ha! Habersizce saman altından su yürüten saygısızlar! Zamanında babamın, teliflerle ilgili haksızlık ettiğin için sana yıllarca yasakladığı şarkılarını ben de yasaklayacağım. Hak edenler, vicdanlı ve dürüst olan sanatçılar var; onlar söyleyecek. Yarın avukatım ne yapacağını söyledi. Artık ikiniz düşünün… Susmak kaybettirirmiş. Artık konuşmak zamanı! Babamın hayatına giren iki kadın… Birlikte kızına savaş açmak… Bu tam bir rezalet!"

