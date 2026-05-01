Kayahan'ın miras kavgası büyüyor: Ünlü ismin 20 yıllık avukatı iddialara yanıt verdi

Ünlü sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın 'sahte imza' iddialarına Kayahan'ın 20 yıllık avukatı yanıt verdi. Avukat Özal Oğuz taraflar arasında geçmişte mal... 01.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-01T11:38+0300

Ünlü sanatçı Kayahan'ın mirasıyla ilgili kızı Beste Açar ve üvey annesi İpek Açar arasındaki tartışma büyürken, ünlü ismin 20 yıllık avukatı Özal Oğuz mirasla ilgili açıklama yaptı. Avukat Oğuz, "Taraflar arasında geçmişte bir miras paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeyle Kayahan'ın mal varlığının paylaşımı yapılmıştır. İpek Hanım, mal rejiminden kaynaklanan ve evlilik birliği içinde edinilmiş mallar üzerindeki yüzde 50 oranındaki yasal hakkından vazgeçmiş, böylelikle Kayahan'ın kızlarının daha yüksek pay almasını sağlamıştır" ifadelerini kullandı. Miras paylaşımı geçmişte yapıldıÜnlü sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, babası Kayahan'ın şarkılarının telif gelirlerinin sahte imzayla üvey annesi İpek Açar'a devredildiğini iddia ederek, geçtiğimiz günlerde üvey annesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Açar, bu iddialara avukatı Özel Oğuz aracılığıyla sosyal medya hesabından yanıt verdi.Yüzde 50 hakkında vazgeçtiAvukat Oğuz yaptıkları açıklamada, "İpek Hanım, mal rejiminden kaynaklanan ve evlilik birliği içinde edinilmiş mallar üzerindeki yüzde 50 oranındaki yasal hakkından vazgeçmiş, böylelikle Kayahan'ın kızlarının daha yüksek pay almasını sağlamıştır. Sanatçının eserlerden elde edilen gelirlerden 2/8 hakkı İpek Hanım, 3/8'i kızı Aslı Gönül ve 3/8'i de kızı Beste Hanım almaktadır" ifadelerini kullandı. 2015 yılında aynı iddialar gündeme gelmiştiYapılan açıklamada şunlar dile getirildi: "Söz konusu iddialar Beste Hanım tarafından ilk kez gündeme getiriliyor değildir. Merhum Kayahan’ın vefatının hemen ardından, 2015 yılında Beste Hanım tarafından aynı iddialarla bir rapor alınmış; sözleşmelerdeki imzanın sahte olduğu ve bu sebeple hükümsüz sayılmaları talebiyle dava açılmıştır. Anılan dava kapsamında, iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koyan kapsamlı cevaplar sunulmuş; sözleşmelere ait imzaların Kayahan’ın eli ürünü olduğunu açıkça ortaya koyan bilirkişi raporları dosyaya ibraz edilmiştir.Kayahan; eserlerinin tek elden yönetilmesi, bölünmemesi ve kendi ifadesiyle eserlerine 'çökmek isteyen' üçüncü kişi ve yapımcıların kontrolüne geçmemesi amacıyla, eserlerin mali haklarını yönetmek üzere yaklaşık 20 yıldır yanında bulunan, birçok albümün üretiminde fiilen emeği ve tecrübesi bulunan İpek Hanım’a devretme iradesini açıkça ortaya koymuştur. Bu kapsamda; kendisinin vefatından sonra İpek Hanım’ın eserleri yöneterek, her iki kızının (Beste Hanım ve Aslı Gönül Hanım) paylarını düzenli şekilde ödeyeceğini; bu iradesini meslek birliği yetkililerine, birlikte çalıştığı müzisyenlere, yapımcılara, yakın çevresine ve ailesine defaatle ifade etmiştir.2017 yılında dosya kesin olarak kapanmıştır"Bu hususlarla ilgili tüm belge ve bilgiler anılan 2015 yılında açılan dava dosyasında yer aldığı gibi bizzat Beste Hanım’ın kendisinde de mevcuttur. Devamında Beste Hanım, avukatları aracılığıyla açmış olduğu davadan ve ileri sürdüğü iddialardan feragat etmiş; 2017 yılı başında dosya bu şekilde kesin olarak kapanmıştır.Aynı zamanda taraflar arasında, taraf vekillerinin huzurunda bir miras paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu sözleşme ile sadece mal varlığının paylaşımı değil; eserlerin ne şekilde yönetileceği, korunacağı ve kullanılacağı hususları her ihtimal düşünülerek ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Bu anlaşma uyarınca, eserlerin mali haklarının İpek Hanım tarafından yönetileceği ve imza yetkilisinin kendisi olacağı açıkça imza altına alınmış; bu durum, taraflar ve vekilleri tarafından ilgili meslek birliklerine, şirketlere ve kurumlara usulüne uygun şekilde bildirilmiştir."

