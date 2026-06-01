İzmir Valiliği duyurdu: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Sputnik Türkiye
İzmir Valiliği, artan orman yangını riskine karşı yeni tedbirleri devreye aldı. Alınan kararla, kent genelindeki belirlenen ormanlık alanlara girişler 1... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T11:49+0300
İzmir Valiliği, yaz aylarında artan orman yangınları riskine karşı kent genelinde kapsamlı önlemler aldı.Valilik tarafından yapılan açıklamada, İzmir Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararı doğrultusunda belirlenen ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandığı duyuruldu.Piknik ve mola vermek de yasak kapsamındaAlınan karar kapsamında yalnızca ormanlık alanlara girişler değil, orman içinden geçen veya çevresinde bulunan güzergâhlarda mola verilmesi ve piknik yapılması da yasaklandı.Vatandaşların sadece kendileri için belirlenen resmi piknik alanlarından yararlanabileceği belirtilirken, bu alanlarda yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi ve çevrenin temiz bırakılması zorunlu tutuldu.Anız ve bitki örtüsü yakılmasına izin verilmeyecekValilik açıklamasında, orman çevresindeki mahalleler ve yerleşim alanlarında anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği sırasında ortaya çıkan dallar ile her türlü bitki örtüsünün yakılmasının da yasak olduğu vurgulandı.Kararın, yangın riskini en aza indirmek amacıyla alındığı ifade edildi.Kurum ve işletmelere yangın tedbiri talimatıYeni düzenleme kapsamında ormanlık alanlara yakın tesisler ve sanayi kuruluşlarının yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması istendi.Ayrıca enerji nakil hatlarından sorumlu kurumların özellikle ormanlık bölgelerden geçen hatlarda bakım çalışmalarını gerçekleştirmesi, belediyelerin ise çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturması ve iş makinelerini hazır bulundurması gerektiği belirtildi.Efeler yolu için özel düzenlemeValiliğin yürüttüğü Efeler Yolu Kültür Rotası Projesi kapsamındaki bazı yürüyüş etaplarının yasaklı orman alanlarından geçtiği hatırlatıldı.Bu güzergâhların yalnızca rehber eşliğinde ve ilgili Orman İşletme Müdürlüklerine bilgi verilerek kullanılabileceği kaydedildi.
