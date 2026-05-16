Merkez Bankası Başkanı Karahan uyardı: Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaşacağını söyledi. 16.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-16T12:00+0300

Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son dönemdeki gelişmelerini enflasyon görünümü üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini belirtti. Karahan, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" dediKKM bakiyesi sıfıra yaklaştı "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında bir sunum yapan Karahan, TCMB rezervlerinde 100 milyar doların üzerinde artış sağlandığını kaydederken, 143 milyar dolara ulaşmış olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinin ise sıfıra yaklaştığını belirtti.Sıkı para politikası yaklaşımı devam edecekFiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme açısından temel öncelik olduğunu vurgulayan Karahan, “Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz” ifadesini kullandı. Kısa vadeli enflasyon görünümünde jeopolitik risklerin arttığına dikkati çeken Karahan, buna karşın temel mal ve hizmetlerde ılımlı seyrin sürdüğünü belirtti.Karahan, enflasyonun orta vadede uygulanacak politika duruşuyla şekilleneceğini ifade ederek sıkı para politikası yaklaşımının devam edeceğini dile getirdi. Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" dedi.Yakından takip ediyoruzKurulun politika faizine ilişkin atacağı adımları enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentileri dikkate alarak belirlediğini kaydeden Karahan, para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığını belirtti. Karahan, son dönem gelişmelerinin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini ifade ederek “Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” diye konuştu.Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun sürdürüldüğünü vurgulayan Karahan, iç talepte dengelenmenin ve finansal koşullardaki sıkılığın dezenflasyon sürecini desteklediğini belirtti.Küresel ekonomide belirsizliklerin sürdüğünü aktaran Karahan, jeopolitik gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerine işaret ederek "Ekonomide büyüme sürerken jeopolitik riskler gidişatta belirleyici olacak" değerlendirmesinde bulundu. Karahan, fiyat istikrarının yatırım, üretim ve uzun vadeli ekonomik istikrar açısından önem taşıdığını vurgulayarak "Fiyat istikrarı kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), fatih karahan, para politikası, enflasyon