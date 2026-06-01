İsveç'ten ebeveynlere uyarı: Çocuklarınızın yanında telefonu bırakın

İsveç'te sağlık yetkilileri, ebeveynlerin telefon kullanımının çocuklar üzerinde düşündüğünden daha büyük etki yarattığını belirterek ailelere yeni... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

İsveç Halk Sağlığı Kurumu, çocuklarla geçirilen zamanda telefon kullanımının sınırlandırılması yönünde yeni öneriler yayımladı. Yetkililer, ebeveynlerin ekran alışkanlıklarının çocukların davranışlarını doğrudan etkilediğini vurguladı.Evlerde yeni dönemYeni tavsiyelere göre ebeveynlerden, çocuklarıyla vakit geçirirken telefonlarını bir kenara bırakmaları istendi.Ayrıca yatak odası ve yemek masası gibi alanların 'ekransız bölge' ilan edilmesi önerildi. Kurum, ailelerin çocukların fotoğraf ve videolarını paylaşmadan önce daha dikkatli düşünmesi gerektiğini de belirtti.İsveç Halk Sağlığı Kurumu, yetişkinlerin sergilediği ekran alışkanlıklarının çocuklar tarafından örnek alındığını kaydetti.Araştırma dikkat çektiİsveç hükümetinin talebi üzerine yapılan incelemede, ebeveynlerin yoğun ekran kullanımının çocuklarla kurulan iletişimi olumsuz etkileyebildiği görüldü.İsveç Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed, "İnsanların bunun çocukları ne kadar etkilediğinin farkında olduğunu sanmıyorum" dedi.Kurumda görev yapan psikiyatrist ve araştırmacı Helena Frielingsdorf ise çocukların yalnızca söylenenleri değil, yetişkinlerin davranışlarını da örnek aldığını belirtti.Ülkede çocuklara yönelik ekran süresi tavsiyeleri zaten uygulanırken, okullarda cep telefonu kullanımını yasaklayan yeni düzenlemelerin de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

