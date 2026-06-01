İstanbul'da surlarda cinayet hazırlığı ihbarla önlendi: Semih Çelik'in sur cinayetine ilişkin mesajlar bulundu
Sputnik Türkiye
Fatih'te Edirnekapı surlarında şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin cep telefonlarında 2024'te Semih Çelik'in işlediği cinayetlere ilişkin içerik ve... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T07:14+0300
Fatih'te Edirnekapı surlarında şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin cep telefonlarında 2024'te Semih Çelik'in işlediği cinayetlere ilişkin içerik ve yazışmalar bulunurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvansaray Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta Edirnekapı surlarında 2 kişinin şüpheli davranışlarda bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Yapılan kontrolde bölgede görülen A.H.K. (18) ve E.D.Y. (16) polis ekiplerince emniyete götürüldü.
Şüphe üzerine yapılan incelemede 2 kişi arasında gönül ilişkisi olduğu, cep telefonlarında ise Fatih'te 2024 yılında Semih Çelik'in işlediği bir cinayetle ilgili içerik ve yazışmalar bulunduğu belirlendi.
A.H.K'nin bir süredir İstanbul'da psikiyatrik tedavi gördüğünün tespit edilmesi üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Konuya ilişkin E.D.Y. ve annesi şikayetçi olmazken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.H.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakimliğe çıkarılan A.H.K. hakkında Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üç hafta süreyle gözlem altına alınmasına ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.
E.D.Y. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.