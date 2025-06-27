https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/hafta-sonuna-bir-kala-ucretsiz-ucretli-plajlariyla-istanbul-2025-plajlar-rehberi-1097362077.html

Hafta sonuna bir kala: Ücretsiz, ücretli plajlarıyla İstanbul 2025 Plajlar Rehberi

Hafta sonuna bir kala: Ücretsiz, ücretli plajlarıyla İstanbul 2025 Plajlar Rehberi

Sputnik Türkiye

İstanbul 2025 Plajlar Rehberi yayında! Halk plajlarından lüks beach’lere, Adalar’dan Kilyos’a ücretsiz ve ücretli denize girilecek yerleri, giriş ücretlerini ve hizmet detaylarını bu rehberde bulabilirsiniz.

2025-06-27T07:26+0300

2025-06-27T07:26+0300

2025-06-27T07:41+0300

yaşam

i̇stanbul

caddebostan

sarıyer

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halk plajı

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Yaz mevsimiyle birlikte İstanbul’da deniz sezonu da açıldı. Şehirde yaşayanlar için hafta sonu kaçamak imkanı sağlayan ve birbirinden farklı hizmet seçenekleri sunan İstanbul’un halk plajları, 2025 yazında yeni fiyatlarla hizmet veriyor.İstanbul’da merkezi konumda denize girilecek yerler denince akla ilk gelen bölgelerden biri Kadıköy. Caddebostan 1 ve Caddebostan 2 plajları, özel güvenlikli alanları, ücretli şezlong ve şemsiye hizmetleriyle 2025 yazında da İstanbulluların gözdesi. “Kadıköy sahil plajı”, “Caddebostan plajı giriş ücreti 2025” ve “Moda’da denize girilecek yerler” aramalarıyla öne çıkan bölge, hem gençlerin hem ailelerin tercihi.İşte İstanbul’un denize girilebilen güncel plajları ve sundukları hizmetlere göre fiyatlandırılmış detaylı rehber:Girişi ücretli plajlarKapalı turnike sistemiyle girilen bu plajlarda tüm konfor bir arada. Duş, WC, şezlong, şemsiye, kafe, emanet dolabı ve spor alanları gibi olanaklar mevcut. 2025 yılı giriş ücretleri ise tam 120 TL, öğrenci 60 TL olarak belirlendi.Giriş ücretsiz ancak hizmetler ücretli plajlarDenize girmek ücretsiz, ancak duş, WC, soyunma kabini, şemsiye ve şezlong gibi hizmetler için ödeme yapılıyor. Serbest girişli olmasıyla öne çıkan bu plajlar, ihtiyaç duyulana göre ödeme yapmak isteyenler için ideal.Halka açık ve ekonomik ücretli plajlarEkonomik ve hesaplı ucuz tatil arayanların favorisi olmaya aday bu plajlarda, duş, WC ve soyunma kabini gibi temel hizmetler düşük ücretlerle sunuluyor.İstanbul’un lüks plajları rehberi: 2025 yazında denizin ve konforun tadını çıkarınİstanbul’da denize girilecek en iyi plajları arıyorsanız, bu rehber tam size göre. 2025 yaz sezonunda, şezlong hizmetinden özel loca kiralamaya, beach club konseptinden ücretli girişli lüks plajlara kadar İstanbul’un en popüler sahil noktalarını sizin için derledik. Boğaz manzaralı özel koylar, mavi bayraklı tertemiz sahiller ve VIP plaj hizmetleriyle öne çıkan İstanbul plajları hem deniz keyfi hem de üst düzey konfor arayanların favorisi oluyor. "İstanbul plaj ücretleri", "lüks beach club önerileri", "İstanbul’da denize girilecek yerler" gibi en çok aranan konuları bu rehberde bulabilirsiniz. Ücretli özel plajların fiyatlarında farklılıklar olabiliyor. Sarıyer, Kilyos ve Burç Beach: Lüks beach club deneyimiBoğaz’ın Karadeniz’e açıldığı Sarıyer sahilleri, özellikle Kilyos bölgesindeki lüks beach club’larla tanınıyor. 2025 yaz sezonunda Burç Beach (giriş hafta içi 400/ hafta sonu 600 TL), Solar Beach (650/950 TL) ve Tırmata Beach (500/850 TL civarında) gibi mekanlar DJ performansları, özel restoranları ve deniz sporlarıyla öne çıkıyor. “Kilyos beach club 2025”, “Sarıyer özel plajlar”, “İstanbul’da deniz manzaralı beach” gibi anahtar kelimelerle yapılan aramalarda Sarıyer her yıl üst sıralarda yer alıyor. Özel plaj giriş ücretleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere ve güncel ekonomik verilere göre farklılık gösterebiliyor bu sebeple güzel bir hafta sonu için gitmeden mutlaka telefonla bilgi alınması faydalı olacaktır.Şile, Ağva ve Sahilköy: Doğayla iç içe sessiz lüksİstanbul’un Anadolu Yakası’nda, şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği Şile plajları, 2025’te doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Ağva sahilleri ve Sahilköy’deki butik plajlar, “Şile bungalovlu plaj”, “Ağva lüks plaj önerisi”, “Şile’de sessiz denize girilecek yerler” gibi aramalarda öne çıkıyor. Kalabalıktan uzak, temiz deniz ve huzur arayanlara hitap eden bu bölge lüks doğa tatili isteyenler için birebir.Adalar, Büyükada ve Heybeliada: Adalarda lüks plaj keyfiAdalar, hem deniz tatili hem de nostaljik ada atmosferi arayanlar için ideal. Büyükada’daki Yörükali Plajı, Prenses Koyu ve Heybeliada’daki Aqua Green Beach gibi özel işletmeler, 2025 yaz sezonunda da lüks hizmetleriyle dikkat çekiyor. “Büyükada plaj giriş ücreti 2025”, “Adalar beach club”, “Heybeliada’da denize girilecek özel koylar” gibi aramalar bu bölgenin ne kadar yoğun ilgi gördüğünü kanıtlıyor.İstanbul'daki diğer özel plajlar;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/istanbul-valiligi-duyurdu-meydan-durak-ve-plajlarda-yuksek-sesle-muzik-acana-ceza-geliyor-1097345380.html

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