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Hafta sonuna bir kala: Ücretsiz, ücretli plajlarıyla İstanbul 2025 Plajlar Rehberi
Hafta sonuna bir kala: Ücretsiz, ücretli plajlarıyla İstanbul 2025 Plajlar Rehberi
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İstanbul 2025 Plajlar Rehberi yayında! Halk plajlarından lüks beach’lere, Adalar’dan Kilyos’a ücretsiz ve ücretli denize girilecek yerleri, giriş ücretlerini ve hizmet detaylarını bu rehberde bulabilirsiniz.
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yaşam
i̇stanbul
caddebostan
sarıyer
plaj
dumansız plaj
plaj giriş ücreti
halk plajı
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Yaz mevsimiyle birlikte İstanbul’da deniz sezonu da açıldı. Şehirde yaşayanlar için hafta sonu kaçamak imkanı sağlayan ve birbirinden farklı hizmet seçenekleri sunan İstanbul’un halk plajları, 2025 yazında yeni fiyatlarla hizmet veriyor.İstanbul’da merkezi konumda denize girilecek yerler denince akla ilk gelen bölgelerden biri Kadıköy. Caddebostan 1 ve Caddebostan 2 plajları, özel güvenlikli alanları, ücretli şezlong ve şemsiye hizmetleriyle 2025 yazında da İstanbulluların gözdesi. “Kadıköy sahil plajı”, “Caddebostan plajı giriş ücreti 2025” ve “Moda’da denize girilecek yerler” aramalarıyla öne çıkan bölge, hem gençlerin hem ailelerin tercihi.İşte İstanbul’un denize girilebilen güncel plajları ve sundukları hizmetlere göre fiyatlandırılmış detaylı rehber:Girişi ücretli plajlarKapalı turnike sistemiyle girilen bu plajlarda tüm konfor bir arada. Duş, WC, şezlong, şemsiye, kafe, emanet dolabı ve spor alanları gibi olanaklar mevcut. 2025 yılı giriş ücretleri ise tam 120 TL, öğrenci 60 TL olarak belirlendi.Giriş ücretsiz ancak hizmetler ücretli plajlarDenize girmek ücretsiz, ancak duş, WC, soyunma kabini, şemsiye ve şezlong gibi hizmetler için ödeme yapılıyor. Serbest girişli olmasıyla öne çıkan bu plajlar, ihtiyaç duyulana göre ödeme yapmak isteyenler için ideal.Halka açık ve ekonomik ücretli plajlarEkonomik ve hesaplı ucuz tatil arayanların favorisi olmaya aday bu plajlarda, duş, WC ve soyunma kabini gibi temel hizmetler düşük ücretlerle sunuluyor.İstanbul’un lüks plajları rehberi: 2025 yazında denizin ve konforun tadını çıkarınİstanbul’da denize girilecek en iyi plajları arıyorsanız, bu rehber tam size göre. 2025 yaz sezonunda, şezlong hizmetinden özel loca kiralamaya, beach club konseptinden ücretli girişli lüks plajlara kadar İstanbul’un en popüler sahil noktalarını sizin için derledik. Boğaz manzaralı özel koylar, mavi bayraklı tertemiz sahiller ve VIP plaj hizmetleriyle öne çıkan İstanbul plajları hem deniz keyfi hem de üst düzey konfor arayanların favorisi oluyor. "İstanbul plaj ücretleri", "lüks beach club önerileri", "İstanbul’da denize girilecek yerler" gibi en çok aranan konuları bu rehberde bulabilirsiniz. Ücretli özel plajların fiyatlarında farklılıklar olabiliyor. Sarıyer, Kilyos ve Burç Beach: Lüks beach club deneyimiBoğaz’ın Karadeniz’e açıldığı Sarıyer sahilleri, özellikle Kilyos bölgesindeki lüks beach club’larla tanınıyor. 2025 yaz sezonunda Burç Beach (giriş hafta içi 400/ hafta sonu 600 TL), Solar Beach (650/950 TL) ve Tırmata Beach (500/850 TL civarında) gibi mekanlar DJ performansları, özel restoranları ve deniz sporlarıyla öne çıkıyor. “Kilyos beach club 2025”, “Sarıyer özel plajlar”, “İstanbul’da deniz manzaralı beach” gibi anahtar kelimelerle yapılan aramalarda Sarıyer her yıl üst sıralarda yer alıyor. Özel plaj giriş ücretleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere ve güncel ekonomik verilere göre farklılık gösterebiliyor bu sebeple güzel bir hafta sonu için gitmeden mutlaka telefonla bilgi alınması faydalı olacaktır.Şile, Ağva ve Sahilköy: Doğayla iç içe sessiz lüksİstanbul’un Anadolu Yakası’nda, şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği Şile plajları, 2025’te doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Ağva sahilleri ve Sahilköy’deki butik plajlar, “Şile bungalovlu plaj”, “Ağva lüks plaj önerisi”, “Şile’de sessiz denize girilecek yerler” gibi aramalarda öne çıkıyor. Kalabalıktan uzak, temiz deniz ve huzur arayanlara hitap eden bu bölge lüks doğa tatili isteyenler için birebir.Adalar, Büyükada ve Heybeliada: Adalarda lüks plaj keyfiAdalar, hem deniz tatili hem de nostaljik ada atmosferi arayanlar için ideal. Büyükada’daki Yörükali Plajı, Prenses Koyu ve Heybeliada’daki Aqua Green Beach gibi özel işletmeler, 2025 yaz sezonunda da lüks hizmetleriyle dikkat çekiyor. “Büyükada plaj giriş ücreti 2025”, “Adalar beach club”, “Heybeliada’da denize girilecek özel koylar” gibi aramalar bu bölgenin ne kadar yoğun ilgi gördüğünü kanıtlıyor.İstanbul'daki diğer özel plajlar;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/istanbul-valiligi-duyurdu-meydan-durak-ve-plajlarda-yuksek-sesle-muzik-acana-ceza-geliyor-1097345380.html
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i̇stanbul plajları 2025, i̇stanbul’da denize girilecek yerler, caddebostan plajı giriş ücreti 2025, kilyos beach club fiyatları, i̇stanbul halk plajları, şile plajları 2025, ağva plaj önerileri, büyükada plaj ücretleri, hafta sonu denize girilecek yerler i̇stanbul, lüks plaj i̇stanbul 2025, ücretsiz plajlar i̇stanbul, i̇stanbul plaj giriş ücretleri 2025
i̇stanbul plajları 2025, i̇stanbul’da denize girilecek yerler, caddebostan plajı giriş ücreti 2025, kilyos beach club fiyatları, i̇stanbul halk plajları, şile plajları 2025, ağva plaj önerileri, büyükada plaj ücretleri, hafta sonu denize girilecek yerler i̇stanbul, lüks plaj i̇stanbul 2025, ücretsiz plajlar i̇stanbul, i̇stanbul plaj giriş ücretleri 2025

Hafta sonuna bir kala: Ücretsiz, ücretli plajlarıyla İstanbul 2025 Plajlar Rehberi

07:26 27.06.2025 (güncellendi: 07:41 27.06.2025)
© AA / Oktay ÖzdenHafta sonuna bir kala: Ücretsiz, ücretli plajlarıyla İstanbul 2025 Plajlar Rehberi
Hafta sonuna bir kala: Ücretsiz, ücretli plajlarıyla İstanbul 2025 Plajlar Rehberi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© AA / Oktay Özden
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Şezlonglu lüks seçeneklerden ücretsiz halk plajlarına her bütçeye uygun alternatifler İstanbul 2025 Plajlar Rehberi’nde sıralandı. Hangi plaja giriş ücretsiz, hangisinde şezlong ve soyunma kabini ücretli, işte detaylar.
Yaz mevsimiyle birlikte İstanbul’da deniz sezonu da açıldı. Şehirde yaşayanlar için hafta sonu kaçamak imkanı sağlayan ve birbirinden farklı hizmet seçenekleri sunan İstanbul’un halk plajları, 2025 yazında yeni fiyatlarla hizmet veriyor.
İstanbul’da merkezi konumda denize girilecek yerler denince akla ilk gelen bölgelerden biri Kadıköy. Caddebostan 1 ve Caddebostan 2 plajları, özel güvenlikli alanları, ücretli şezlong ve şemsiye hizmetleriyle 2025 yazında da İstanbulluların gözdesi. “Kadıköy sahil plajı”, “Caddebostan plajı giriş ücreti 2025” ve “Moda’da denize girilecek yerler” aramalarıyla öne çıkan bölge, hem gençlerin hem ailelerin tercihi.
İşte İstanbul’un denize girilebilen güncel plajları ve sundukları hizmetlere göre fiyatlandırılmış detaylı rehber:

Girişi ücretli plajlar

Kapalı turnike sistemiyle girilen bu plajlarda tüm konfor bir arada. Duş, WC, şezlong, şemsiye, kafe, emanet dolabı ve spor alanları gibi olanaklar mevcut. 2025 yılı giriş ücretleri ise tam 120 TL, öğrenci 60 TL olarak belirlendi.
Kadıköy Caddebostan 1
Bakırköy Güneş Plajı

Giriş ücretsiz ancak hizmetler ücretli plajlar

Denize girmek ücretsiz, ancak duş, WC, soyunma kabini, şemsiye ve şezlong gibi hizmetler için ödeme yapılıyor. Serbest girişli olmasıyla öne çıkan bu plajlar, ihtiyaç duyulana göre ödeme yapmak isteyenler için ideal.
Kadıköy Caddebostan 2
Kadıköy Caddebostan 3
Küçükçekmece Menekşe
Arnavutköy Yeniköy
Sarıyer Kısırkaya
Silivri Kumluk
Büyükçekmece Albatros

Halka açık ve ekonomik ücretli plajlar

Ekonomik ve hesaplı ucuz tatil arayanların favorisi olmaya aday bu plajlarda, duş, WC ve soyunma kabini gibi temel hizmetler düşük ücretlerle sunuluyor.
Avcılar Denizköşkler
Silivri Selimpaşa
Silivri Semizkum
Çatalca Yalıköy 1
Çatalca Yalıköy 2
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Türkiye'nin Mavi Bayraklı plaj sayısı 551'e ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© İHA

İstanbul’un lüks plajları rehberi: 2025 yazında denizin ve konforun tadını çıkarın

İstanbul’da denize girilecek en iyi plajları arıyorsanız, bu rehber tam size göre. 2025 yaz sezonunda, şezlong hizmetinden özel loca kiralamaya, beach club konseptinden ücretli girişli lüks plajlara kadar İstanbul’un en popüler sahil noktalarını sizin için derledik.
Boğaz manzaralı özel koylar, mavi bayraklı tertemiz sahiller ve VIP plaj hizmetleriyle öne çıkan İstanbul plajları hem deniz keyfi hem de üst düzey konfor arayanların favorisi oluyor. "İstanbul plaj ücretleri", "lüks beach club önerileri", "İstanbul’da denize girilecek yerler" gibi en çok aranan konuları bu rehberde bulabilirsiniz. Ücretli özel plajların fiyatlarında farklılıklar olabiliyor.

Sarıyer, Kilyos ve Burç Beach: Lüks beach club deneyimi

Boğaz’ın Karadeniz’e açıldığı Sarıyer sahilleri, özellikle Kilyos bölgesindeki lüks beach club’larla tanınıyor.
2025 yaz sezonunda Burç Beach (giriş hafta içi 400/ hafta sonu 600 TL), Solar Beach (650/950 TL) ve Tırmata Beach (500/850 TL civarında) gibi mekanlar DJ performansları, özel restoranları ve deniz sporlarıyla öne çıkıyor. “Kilyos beach club 2025”, “Sarıyer özel plajlar”, “İstanbul’da deniz manzaralı beach” gibi anahtar kelimelerle yapılan aramalarda Sarıyer her yıl üst sıralarda yer alıyor.
Özel plaj giriş ücretleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere ve güncel ekonomik verilere göre farklılık gösterebiliyor bu sebeple güzel bir hafta sonu için gitmeden mutlaka telefonla bilgi alınması faydalı olacaktır.
Milyon Beach giriş ücreti, hafta içi 500 hafta sonu ise 750 TL civarında. Plaja evcil hayvan kabul ediliyor.
Baykuş Plajı, Sarıyer’in Gümüşdere Köyü’nde bulunuyor. Giriş 800 TL civarında
Altınkum Sarıyer Plajı, yalnızca kadınlara özel bir plaj ve giriş ücreti 700-900 TL fiyat aralığında
Uzunya Beach giriş ücreti 400-600 TL bandında olurken sezonluk kartı mevcut

Şile, Ağva ve Sahilköy: Doğayla iç içe sessiz lüks

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği Şile plajları, 2025’te doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Ağva sahilleri ve Sahilköy’deki butik plajlar, “Şile bungalovlu plaj”, “Ağva lüks plaj önerisi”, “Şile’de sessiz denize girilecek yerler” gibi aramalarda öne çıkıyor. Kalabalıktan uzak, temiz deniz ve huzur arayanlara hitap eden bu bölge lüks doğa tatili isteyenler için birebir.
Ağva Merkez Plajı (Halk Plajı): giriş ücretsiz ancak yan hizmetler ücretli olabiliyor
Kurşunlu, İncekum, Saklı Göl, Kadırga, Kilimli, Hacıllı, İmrenli, Sardala Koyu, Karacaköy Plajı gibi koy ve plajlar doğayla iç içe yüzme imkânı sunuyor

Adalar, Büyükada ve Heybeliada: Adalarda lüks plaj keyfi

Adalar, hem deniz tatili hem de nostaljik ada atmosferi arayanlar için ideal. Büyükada’daki Yörükali Plajı, Prenses Koyu ve Heybeliada’daki Aqua Green Beach gibi özel işletmeler, 2025 yaz sezonunda da lüks hizmetleriyle dikkat çekiyor. “Büyükada plaj giriş ücreti 2025”, “Adalar beach club”, “Heybeliada’da denize girilecek özel koylar” gibi aramalar bu bölgenin ne kadar yoğun ilgi gördüğünü kanıtlıyor.
Aya Nikola Plajı hafta içi giriş ücreti 600 TL ve hafta sonu 800 TL.
Büyükada Beltur Plajı hafta içi 200 TL ve hafta sonu 300 TL
Heybeliada’da yer alan Değirmenburnu Plajı hafta içi 600 TL ve hafta sonu 650 TL
Heybeliada’daki Aqua Green Beach giriş 1200 TL ve aqua parkı var
İstanbul'daki diğer özel plajlar;
Beykoz’daki Poyrazköy Plajı kişi başı giriş ücreti 70 TL
Burgazada Halk Plajı, 6 Numara Plajı olarak da biliniyor ve giriş ücretsiz.
Kınalıada’daki Teos Beach, girişi hafta sonu 700 TL ve hafta sonu 1000 TL
Şile’de Balibey’deki Uzunkum Plajı, hafta içi 700 TL, hafta sonu 900 TL
Şile, Baia Beach (Ağlayankaya Plajı içinde) giriş ücreti 500 TL ve özel bölüm 750 TL
Şile North Beach hafta içi giriş 700 TL, hafta sonu 750 TL
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