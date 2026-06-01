İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Trump'a 'hayır' deme zamanı
23:38 01.06.2026
Binyamin Netanyahu ve Itamar Ben-Gvir - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Benyamin Netanyahu’ya ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes ve karşılıklı saldırmazlık yönündeki çağrılarına karşı çıkma çağrısında bulundu.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya, ABD Başkanı Donald Trump'a 'hayır de' çağrısı yaptı.
Ben-Gvir, sosyal medya platformundaki hesabından, İNeyanyahu'ya hitaben şu ifadeleri kullandı:
Sayın Başbakan, Güçlü bir başbakan, ABD Başkanı'na mümkün olduğunda "evet" der ve gerektiğinde "hayır" der, demiştiniz. Şimdi dostumuza, Başkan Trump'a "hayır" deme zamanı. Şimdi Hizbullah'a vurmak, savaşçılarımızın ellerini serbest bırakmak ve kuzeye güvenliği geri getirmek için gerekli ve zorunlu olanı yapmak zamanı.
Trump daha önce İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların 'birbirlerine saldırmama' konusunda 'mutabık kaldıklarını' açıklamıştı.
