İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyrut'un güneyine saldırı talimatı verdi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini duyurdu. 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T10:03+0300

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail güçlerine Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini açıkladı.Lübnan'da tarihi Şakif Arnun Kalesi'ni işgal etmişlerdi25 yılı aşkın sürenin ardından Lübnan topraklarına yapılan en derin kara işgali olarak kayıtlara geçen olayda, İsrail ordusu dün Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki Şakif Kalesi'ni işgal etti. İsrail kuvvetleri kaleye bayrak dikti.4. tur müzakereler yeni tamamlanmıştıİsrail ile Lübnan arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen müzakerelerin 4. turu geçen hafta tamamlanmıştı. Yaklaşık 9 saat süren müzakerelerde Lübnan basınında yer alan haberlere göre İsrail heyeti, Hizbullah ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü bazı noktaları gösteren haritalar ve istihbarat bilgilerini Lübnan tarafına sundu. Görüşmelerde ayrıca Hizbullah'ın kullandığı insansız hava araçlarının da gündeme geldiği belirtildi.İsrail'in toplantıda güvenlik alanında normalleşme yönünde talepler dile getirdiği, ancak Lübnan tarafının bunun askeri değil siyasi düzeyde alınabilecek bir karar olduğunu savunarak bu talebi kabul etmediği ifade edildi.Ateşkes uzatılmıştıİsrail, 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok bölgeyi işgal etti. Saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edilirken, Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre 3 bin 412 kişi hayatını kaybetti.ABD arabuluculuğunda taraflar arasında geçici ateşkes sağlandı. İlk olarak 17 Nisan'da başlayan 10 günlük ateşkes önce üç hafta uzatıldı, ardından mayıs ayındaki görüşmeler sonucunda 17 Mayıs'tan itibaren 45 gün daha uzatılması kararlaştırıldı.Ancak ateşkese rağmen çatışmalar tamamen sona ermedi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ise 25 Mayıs'ta Lübnan'a yönelik operasyonların artırılması talimatını verdiğini açıklamıştı.

