İslam Memiş: Gram altın Ağustos'ta 8 bin lirayı aşabilir

Finans Analisti İslam Memiş, gram altının ağustos ayında 8 bin lirayı aşabileceğini söyledi. 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T12:22+0300

Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında ekonomi gündemini ve piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Borsa İstanbul, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin çarpıcı öngörülerde bulunan Memiş, gram altın için yeni bir hedef vererek yatırımcıları uyardı.Birinci çeyrek büyüme rakamları ve piyasaların seyrini yorumlayan Finans Analisti İslam Memiş, küresel savaş gerilimleri ve siyasi tartışmaların gölgesinde yön arayan borsa, altın ve gümüş piyasalarına dair önemli şifreler verdi.Yatırımcılara "güçlü psikoloji ve sabır" tavsiyesinde bulunan Memiş, yılın ikinci yarısı için iddialı tahminlerini sıraladı.'2026 borsa yılı olacak'Borsa İstanbul'un uzun tatilin ardından güne artıyla başladığını ve endeksin 13.770 puan seviyelerinde dengelendiğini belirten İslam Memiş, kısa vadede dalgalanmaların normal olduğunu ifade etti.Memiş, borsa tahminiyle ilgili şunları söyledi:Gram altın ne zaman yükselecek?Küresel piyasalarda bilinçli bir "savaş belirsizliği" ve manipülasyon ortamı oluşturulduğunu, büyük şirketlerin raporlarını sürekli revize ettiğini vurgulayan Memiş, yükseliş beklentisini koruduğunu yineledi.Altın fiyatlarında uzun vadede yükseliş trendinin merkez bankalarının alımları ve yüksek enflasyonla destekleneceğini belirten İslam Memiş, gram altın için ezber bozan bir tarih ve rakam verdi:Türkiye'deki altın piyasasında çok ilginç gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken İslam Memiş, "Mart ayında dünyaca kıyasla en pahalı altın Türkiye'deydi (kilogram başına +12.500 dolar işçilik vardı). Mayıs ayına geldiğimizde ise dünyada en ucuz altın Türkiye'de oldu ve eksi 247 dolar işçilikler gördük. Sabır noktasında testi olan bir yatırımcı portföyü var karşımızda. Sabredeceksiniz ve uzun vadeli stratejiye odaklanacaksınız." dedi.

