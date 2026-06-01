Altın fiyatları bu haftaya düşüşle başladı: 6 bin 660 liradan işlem görüyor

Altın fiyatları İran-ABD savaşının yarattığı belirsizlik, dolar endeksinin güçlenmesi ve yüksek seyreden petrol fiyatları nedeniyle haftaya düşüşle başladı. 01.06.2026, Sputnik Türkiye

Spot altın sabah 08:10 itibarıyla yüzde 0,4 düşüşle 4516 dolar seviyesinde seyrediyor.Gram altın ne kadar?Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 660 liradan işlem görüyor.Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 bin 692 liradan tamamladı.Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 660 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 24 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 895 liradan satılıyor.Ons altın ne kadar?Altının onsu yüzde 0,6 değer kaybıyla 4 bin 513 dolardan işlem görüyor.ABD ve İran arasında anlaşma sağlanacağına yönelik öngörüler gücünü korumasına karşın ABD Başkanı Donald Trump'tan net bir açıklama gelmemesi sürece ilişkin belirsizliğin devam ettiğini gösterdi.Bu gelişmelerle, petrol fiyatlarında ve dolar endeksinde görülen yükselişlerin negatif etkileriyle altın fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıkıyor.Analistler, bugün yurt içinde büyüme, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları, Avro Bölgesinden işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH), birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,7 artacağını tahmin ediyor. Öte yandan ekonomistlerin 2027 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4,50 oldu.Gümüş fiyatları ne oldu?Gümüşün ons fiyatı ise yüzde 0,4 yükselişle 75,62 dolar seviyesinde.ABD Başkanı Trump'ın İran savaşının yakında sona ereceğini açıklaması ile cuma günü yükselen altın, dolar endeksinin güçlenmesi, petrol fiyatlarının yüksek seyri ve ateşkesin gerçekleşeceğine dair belirsizlikle yükseldi. Piyasalar Trump'ın İran hakkında vereceği karara odaklandı.ABD-İran savaşı ile dünya petrol tedariğinin yüzde 20'sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı savaşın başından bu yana kapalı durumda. Bu durum petrol ve nakliye fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oluyor. Artan enerji fiyatlarının ise küresel enflasyon artışını tetiklemesinden korkuluyor.

