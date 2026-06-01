İran: Lübnan’daki ateşkes savaşı bitirecek anlaşmanın parçası

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Lübnan’daki ateşkesin ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşı sona erdirecek olası nihai... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T11:30+0300

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bekayi, Lübnan’daki ateşkesin yalnızca geçici bir düzenleme olmadığını belirterek, "Lübnan’daki ateşkes, savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.Lübnan’daki gelişmelerde ABD’nin belirleyici rol oynadığını savunan Bekayi, İsrail’in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Bekayi, İsrail’in hem Lübnan’da hem de işgal altındaki Filistin topraklarında saldırılarına devam ettiğini ifade etti.ABD ile görüşmelerde güvensizlik vurgusuABD ile yürütülen müzakere sürecine de değinen Bekayi, görüşmelerin taraflar arasında güven olduğu anlamına gelmediğini söyledi.Müzakerelerin karşılıklı şüphe ve güvensizlik ortamında başladığını belirten İranlı sözcü, Washington yönetiminden gelen çelişkili açıklamaların ve medya üzerinden verilen mesajların süreci uzattığını savundu.Bekayi ayrıca mevcut aşamada nükleer konuların gündemde olmadığını ifade ederek, gerektiğinde nasıl hareket edeceklerini bildiklerini söyledi.Netanyahu’dan Beyrut’a saldırı talimatıBekayi’nin açıklamaları, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlenmesi talimatı verdiği gün geldi.

