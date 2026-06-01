Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/iran-lubnandaki-ateskes-savasi-bitirecek-anlasmanin-parcasi-1106153076.html
İran: Lübnan’daki ateşkes savaşı bitirecek anlaşmanın parçası
İran: Lübnan’daki ateşkes savaşı bitirecek anlaşmanın parçası
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Lübnan’daki ateşkesin ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşı sona erdirecek olası nihai... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T11:30+0300
2026-06-01T11:44+0300
dünya
abd
ortadoğu
lübnan
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104796132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf5fce28005b735cab88897a15bc22aa.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bekayi, Lübnan’daki ateşkesin yalnızca geçici bir düzenleme olmadığını belirterek, "Lübnan’daki ateşkes, savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.Lübnan’daki gelişmelerde ABD’nin belirleyici rol oynadığını savunan Bekayi, İsrail’in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Bekayi, İsrail’in hem Lübnan’da hem de işgal altındaki Filistin topraklarında saldırılarına devam ettiğini ifade etti.ABD ile görüşmelerde güvensizlik vurgusuABD ile yürütülen müzakere sürecine de değinen Bekayi, görüşmelerin taraflar arasında güven olduğu anlamına gelmediğini söyledi.Müzakerelerin karşılıklı şüphe ve güvensizlik ortamında başladığını belirten İranlı sözcü, Washington yönetiminden gelen çelişkili açıklamaların ve medya üzerinden verilen mesajların süreci uzattığını savundu.Bekayi ayrıca mevcut aşamada nükleer konuların gündemde olmadığını ifade ederek, gerektiğinde nasıl hareket edeceklerini bildiklerini söyledi.Netanyahu’dan Beyrut’a saldırı talimatıBekayi’nin açıklamaları, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlenmesi talimatı verdiği gün geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/israil-basbakani-netanyahu-beyrutun-guneyine-saldiri-talimati-verdi-1106150199.html
lübnan
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104796132_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64eb1d9c7cceda30bd90c7d39f5acb8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ortadoğu, lübnan, i̇srail
abd, ortadoğu, lübnan, i̇srail

İran: Lübnan’daki ateşkes savaşı bitirecek anlaşmanın parçası

11:30 01.06.2026 (güncellendi: 11:44 01.06.2026)
© REUTERS Majid-Asgaripourİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
© REUTERS Majid-Asgaripour
Abone ol
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Lübnan’daki ateşkesin ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşı sona erdirecek olası nihai anlaşmanın ayrılmaz bir unsuru olduğunu söyledi. Bekayi, ABD ile yürütülen görüşmelerin ise güvensizlik ortamında devam ettiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bekayi, Lübnan’daki ateşkesin yalnızca geçici bir düzenleme olmadığını belirterek, "Lübnan’daki ateşkes, savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.
Lübnan’daki gelişmelerde ABD’nin belirleyici rol oynadığını savunan Bekayi, İsrail’in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Bekayi, İsrail’in hem Lübnan’da hem de işgal altındaki Filistin topraklarında saldırılarına devam ettiğini ifade etti.

ABD ile görüşmelerde güvensizlik vurgusu

ABD ile yürütülen müzakere sürecine de değinen Bekayi, görüşmelerin taraflar arasında güven olduğu anlamına gelmediğini söyledi.
Müzakerelerin karşılıklı şüphe ve güvensizlik ortamında başladığını belirten İranlı sözcü, Washington yönetiminden gelen çelişkili açıklamaların ve medya üzerinden verilen mesajların süreci uzattığını savundu.
Bekayi ayrıca mevcut aşamada nükleer konuların gündemde olmadığını ifade ederek, gerektiğinde nasıl hareket edeceklerini bildiklerini söyledi.

Netanyahu’dan Beyrut’a saldırı talimatı

Bekayi’nin açıklamaları, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlenmesi talimatı verdiği gün geldi.
Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
DÜNYA
İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyrut'un güneyine saldırı talimatı verdi
10:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала