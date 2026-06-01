İngiliz ordusu ölümcül saldırılara, ‘insan onayı’ olmadan izin vermeyi değerlendiriyor
İngiltere savunma bakanları, modern savaşın temel etik kısıtlamalarından birini yeniden inceliyor. Detaylar haberde...
2026-06-01T12:22+0300
12:22 01.06.2026
© AP Photo / Kwiyeon HaAl Carns
© AP Photo / Kwiyeon Ha
© AP Photo / Kwiyeon Ha
İngiltere savunma bakanları, modern savaşın temel etik kısıtlamalarından birini yeniden inceliyor. Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetler Bakanı Al Carns, makinelerin kendi başlarına hedef belirleme kararları verebileceği istisnai durumlar olabileceğini belirtti.
2022'de yayınlanan mevcut İngiltere askeri politikası, hedeflerin seçimi ve angajmanında ‘bağlama uygun insan müdahalesi’ olacağını belirtiyordu. Dron savaşındaki hızlı gelişmelerin ardından, İngiliz basınına göre bazı yetkililer insan müdahalesinin isteğe bağlı olmasını savunuyor.
Silahlı Kuvvetler Bakanı Al Carns, Londra merkezli Financial Times'a verdiği demeçte, "Her zaman döngüde bir insan olması gerektiğini söylüyorum. Ancak gerektiğinde insanı döngüden çıkarabilme yeteneğine sahip olmalısınız, çünkü rakiplerimiz döngüde bir insan olmasını umursamayacaklar" ifadelerini kullandı.

‘ABD kullandı mı?’ sorusu tartışmaları alevlendirdi

Al Carns, mevcut bazı İngiliz silahlarının zaten önemli ölçüde otonomiyle çalıştığını, "füze ​​sistemlerinin hedefleri belirleyip vurabildiğini" söyledi.
İran’daki savaş ABD’nin, Meven Smart System gibi yapay zeka destekli savaş sistemlerini kullanıp kullanmadığı cephede yapay zeka kullanımı tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.
Eski bir asker olan Al Carns, İngiliz İşçi Partisi’nde uzun sürede Keir Starmer’ın rakibi olarak görülüyor.
Al Carn, daha yüksek politik hedefleri olup olmadığı sorulduğunda “Herkes, hırsları yanlış anlıyor. Benim görevim ülkeme hizmet etmek. Bu kadar. Pozisyonum ne olursa olsun bunu yapmaktan mutlu olurum” dedi.
