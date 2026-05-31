'Pezeşkiyan istifa etti' iddialarına İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi yanıt verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki iddiaları Cumhurbaşkanlığı Ofisi yalanladı. Söz konusu iddialar yabancı medya kuruluşlarının oyunları...
2026-05-31T22:42+0300
22:40 31.05.2026 (güncellendi: 22:42 31.05.2026)
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği yönündeki iddiaları Cumhurbaşkanlığı Ofisi yalanladı. Söz konusu iddialar yabancı medya kuruluşlarının oyunları olarak değerlendirildi.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, sosyal medya hesabından, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın istifa ettiği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.
Pezeşkiyan’ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağını belirten Tabatabai, Cumhurbaşkanı’nın istifa ettiği yönündeki iddiaları bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak nitelendirdi.
Tabatabai, İran halkının birlik ve beraberlik konusunda geri adım atmayacağını ve İranlıların milli birliğini yok etme arzusunu yine mezara götüreceğini kaydetti.