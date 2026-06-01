Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Batı basını: Uydu görselleri İran'ın ABD'nin 20 askeri tesisine hasarını gösteriyor
Batı basınında yer alan uydu görsellerine göre İran'ın savaşın başlangıcından bu yana 20 ABD askeri tesisine zarar verdi. Habere göre İran'ın karşılık olarak... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
12:01 01.06.2026
Batı basınında yer alan uydu görsellerine göre İran'ın savaşın başlangıcından bu yana 20 ABD askeri tesisine zarar verdi. Habere göre İran'ın karşılık olarak gerçekleştirdiği saldırılarının "kamuoyuna açıklanandan daha kapsamlı" ifadeleri yer aldı.
İngiliz basınında yer alan habere göre ABD-İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta İran'ın 20 kadar ABD üssüne zarar verdiği açıklandı.
Uydu görüntülerinin analiz edildiği haberde, İran'ın Orta Doğu'daki sekiz ülkedeki önemli ABD tesislerini hedef aldığı, 'son teknoloji ürünü hava savunma sistemlerine, yakıt ikmal uçaklarına ve radarlara' milyonlarca dolarlık hasar verdiği vurgulandı.
ABD'nin bu tesislerde konuşlu hava savunma sistemlerine, yakıt ikmal uçaklarına, radarlarına, yakıt depolama alanlarına, uçak hangarlarına ve askerler için konaklama yerlerine verilen hasar ise milyonlarca dolar kayba neden oldu.
Görüntüler, misillemelerin ABD tesislerinde yol açtığı hasarın bilinenden daha kapsamlı olduğuna işaret ederken, bazı analistler de ABD'nin İran tarafından hedef alınan askeri üslerinin sayısının daha fazla olabileceğini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III, 12 Mayıs'ta Kongre'ye verdiği ifadede, ABD/İsrail-İran savaşının bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.
