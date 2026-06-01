https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/ferdi-tayfurun-damadinin-10-yil-hapsi-isteniyor-1106151445.html

Ferdi Tayfur'un damadının 10 yıl hapsi isteniyor

Ferdi Tayfur'un damadının 10 yıl hapsi isteniyor

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı hakkında sahte imzayla başka bir kişi hakkında icra takibi başlattığı iddiasıyla 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T10:46+0300

2026-06-01T10:46+0300

2026-06-01T10:48+0300

yaşam

ferdi tayfur

tuğçe tayfur

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/01/1106151160_0:0:1206:679_1920x0_80_0_0_145dbbff328d17209de9ca67b3d030c5.jpg

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Aydın'ın, sahte imzayla başka bir kişi hakkında icra takibi başlattığı iddia edildi. Dükkanın kirasını ödemediğini iddia ettiSabah'ın haberine göre, Necmettin D. (47) isimli bir kişi geçtiğimiz yıl ekim ayında Muhammet Aydın tarafından kendisi adına icra takibi başlatıldığını öğrendi. İcra takibine konu olan senette imzanın kendisinin olmadığını gören Necmettin D., Aydın'dan şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde suçlamaları reddeden Muhammet Aydın, müştekiye hazır işletme devrettiğini, Necmettin D.'nin kendisine çek verdiğini ileri sürdü.Çekleri ödemeyen müştekinin durumu karşısında icra takibi başlattığını belirtti. Şahsın kirasını ödemediğini kontratın üzerine olmasını nedeniyle kendisine icra açıldığını Muhammet Aydın dilekçesinde söyledi.İmza gerçek çıkmadı, evrakta sahtecilikten dava açıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede bilirkişi raporuna göre senetteki imza ve yazıların müşteki Necmettin D'ye ait olmadığı belirtildi. Şüpheli Muhammet Aydın'ın 'resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşların vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçuyla 10 yıl hapis cezası talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/ferdi-tayfurun-kizi-tugce-tayfur-ve-esi-hakkinda-5-milyonluk-vurgun-iddiasi--1102632727.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ferdi tayfur, tuğçe tayfur, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık