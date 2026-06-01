Ferdi Tayfur'un damadının 10 yıl hapsi isteniyor
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı hakkında sahte imzayla başka bir kişi hakkında icra takibi başlattığı iddiasıyla 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T10:48+0300
10:46 01.06.2026 (güncellendi: 10:48 01.06.2026)
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı hakkında sahte imzayla başka bir kişi hakkında icra takibi başlattığı iddiasıyla 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Aydın'ın, sahte imzayla başka bir kişi hakkında icra takibi başlattığı iddia edildi.
Dükkanın kirasını ödemediğini iddia etti
Sabah'ın haberine göre, Necmettin D. (47) isimli bir kişi geçtiğimiz yıl ekim ayında Muhammet Aydın tarafından kendisi adına icra takibi başlatıldığını öğrendi. İcra takibine konu olan senette imzanın kendisinin olmadığını gören Necmettin D., Aydın'dan şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde suçlamaları reddeden Muhammet Aydın, müştekiye hazır işletme devrettiğini, Necmettin D.'nin kendisine çek verdiğini ileri sürdü.
Çekleri ödemeyen müştekinin durumu karşısında icra takibi başlattığını belirtti. Şahsın kirasını ödemediğini kontratın üzerine olmasını nedeniyle kendisine icra açıldığını Muhammet Aydın dilekçesinde söyledi.
İmza gerçek çıkmadı, evrakta sahtecilikten dava açıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede bilirkişi raporuna göre senetteki imza ve yazıların müşteki Necmettin D'ye ait olmadığı belirtildi. Şüpheli Muhammet Aydın'ın 'resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşların vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçuyla 10 yıl hapis cezası talep edildi.