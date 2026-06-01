https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/emlak-vergisi-odemelerinde-ilk-taksit-icin-bugun-son-gun-1106147594.html
Emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit için bugün son gün
Emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit için bugün son gün
Sputnik Türkiye
Ev, arsa, dükkan sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit için bugün son gün. 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T09:24+0300
2026-06-01T09:24+0300
2026-06-01T09:24+0300
ekonomi̇
emlak
emlak vergisi
vergi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096967920_0:158:3031:1863_1920x0_80_0_0_9026f8adc3f416d5082c1a4d81ed44b9.jpg
Emlak vergisinin ilk taksidi için son gün bugün. Taşınmaz sahipleri emlak vergisinin ilk taksitini bugün ödemek zorunda. 1 Haziran'dan sonraya kalacak ödemelere gecikme faizi uygulanacak.Nasıl ödeniyor?Emlak Vergisi'ni ödemek isteyenler, belediyelerin online ödeme sistemleri, mobil bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı ve e-Devlet entegrasyonlu tahsilat ekranları aracılığıyla banka kartı ya da kredi kartı kullanarak ödeme yapabiliyor.Kimler emlak vergisinden muaf?Emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenler için bazı şartlar da bulunuyor.Türkiye sınırları içinde sadece tek bir konuta sahip olunması (İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) ve bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/vergi-paketi-yururlukte-ikinci-el-arac-satisi-emlak-vergisi-kira-geliri-gelir-vergisinde-yeni-donem-1101947780.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096967920_168:0:2863:2021_1920x0_80_0_0_1507cca66e9a8378706e5b1ec5a3f5bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emlak, emlak vergisi, vergi
emlak, emlak vergisi, vergi
Emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit için bugün son gün
Ev, arsa, dükkan sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit için bugün son gün.
Emlak vergisinin ilk taksidi için son gün bugün. Taşınmaz sahipleri emlak vergisinin ilk taksitini bugün ödemek zorunda. 1 Haziran'dan sonraya kalacak ödemelere gecikme faizi uygulanacak.
Emlak Vergisi'ni ödemek isteyenler, belediyelerin online ödeme sistemleri, mobil bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı ve e-Devlet entegrasyonlu tahsilat ekranları aracılığıyla banka kartı ya da kredi kartı kullanarak ödeme yapabiliyor.
Kimler emlak vergisinden muaf?
Emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.
Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenler için bazı şartlar da bulunuyor.
Türkiye sınırları içinde sadece tek bir konuta sahip olunması (İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) ve bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor.