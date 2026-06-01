https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/emlak-vergisi-odemelerinde-ilk-taksit-icin-bugun-son-gun-1106147594.html

Emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit için bugün son gün

Emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit için bugün son gün

Sputnik Türkiye

Ev, arsa, dükkan sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit için bugün son gün. 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T09:24+0300

2026-06-01T09:24+0300

2026-06-01T09:24+0300

ekonomi̇

emlak

emlak vergisi

vergi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096967920_0:158:3031:1863_1920x0_80_0_0_9026f8adc3f416d5082c1a4d81ed44b9.jpg

Emlak vergisinin ilk taksidi için son gün bugün. Taşınmaz sahipleri emlak vergisinin ilk taksitini bugün ödemek zorunda. 1 Haziran'dan sonraya kalacak ödemelere gecikme faizi uygulanacak.Nasıl ödeniyor?Emlak Vergisi'ni ödemek isteyenler, belediyelerin online ödeme sistemleri, mobil bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı ve e-Devlet entegrasyonlu tahsilat ekranları aracılığıyla banka kartı ya da kredi kartı kullanarak ödeme yapabiliyor.Kimler emlak vergisinden muaf?Emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenler için bazı şartlar da bulunuyor.Türkiye sınırları içinde sadece tek bir konuta sahip olunması (İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) ve bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/vergi-paketi-yururlukte-ikinci-el-arac-satisi-emlak-vergisi-kira-geliri-gelir-vergisinde-yeni-donem-1101947780.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emlak, emlak vergisi, vergi