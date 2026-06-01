Emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit için bugün son gün
Ev, arsa, dükkan sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit için bugün son gün. 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T09:24+0300
09:24 01.06.2026
Emlak vergisinin ilk taksidi için son gün bugün. Taşınmaz sahipleri emlak vergisinin ilk taksitini bugün ödemek zorunda. 1 Haziran'dan sonraya kalacak ödemelere gecikme faizi uygulanacak.

Nasıl ödeniyor?

Emlak Vergisi'ni ödemek isteyenler, belediyelerin online ödeme sistemleri, mobil bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı ve e-Devlet entegrasyonlu tahsilat ekranları aracılığıyla banka kartı ya da kredi kartı kullanarak ödeme yapabiliyor.

Kimler emlak vergisinden muaf?

Emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.
Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenler için bazı şartlar da bulunuyor.
Türkiye sınırları içinde sadece tek bir konuta sahip olunması (İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) ve bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor.
