Ebola salgınında son durum: Brezilya’da şüpheli vakalar, seyahat yollu bulaş endişesi
İtalya’daki şüpheli vakaların testleri negatif gelirken, Brezilya’da şüpheli vakalar ortaya çıktı. Genel v+aka sayısında ise artış görüldü. Detaylar haberde...
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) devam eden Ebola salgını, beş kişinin iyileşmesiyle önemli bir umut ışığı sunarken, seyahat bağlantılı şüpheli vakalar küresel endişeleri artırdı. İtalya’daki şüpheli vakaların testleri negatif gelirken, Brezilya’da şüpheli vakalar ortaya çıktı. Genel vaka sayısında ise artış görüldü.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola virüsünün Bundibugyo suşu kaynaklı salgında dört hemşirenin daha iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı. Bunia'daki hastaneden taburcu edilen hemşirelerle birlikte toplam iyileşen sayısı 5'e yükseldi.
DSÖ Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bunia ziyareti sırasında "İyi tıbbi bakım ile Ebola'dan kurtulmak mümkün" diyerek umut mesajı verdi. Ancak salgının hızı endişe verici. İki hafta önce resmen ilan edilen salgın, şimdiden tarihin en hızlı büyüyen Ebola salgınlarından biri haline geldi.
'Hiçbir Ebola salgını bu kadar çabuk yayılmamıştı'
Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü yetkilisi Dr. Alan Gonzalez durumu ‘endişe verici’ olarak nitelendirdi ve "Hiçbir Ebola salgını ilan edildikten bu kadar kısa sürede bu kadar çok vaka kaydetmemişti" dedi. Yüzlerce numune hâlâ test edilmedi ve yanıt mekanizması salgının hızına yetişemiyor.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Jean Kaseya da bölgesel yayılma riskinin "zaten gerçekleştiğini" belirtti.
Brezilya'da iki şüpheli vaka
Brezilya'da iki hasta yakından izleniyor:
Sao Paulo’da Kongo'dan gelen 37 yaşındaki bir erkek ateş şikayetiyle başvurdu. İlk testlerde Ebola tespit edilmedi ancak menenjit teşhisi kondu. İzolasyonda tutuluyor.
Rio de Janeiro’da Uganda'dan gelen bir hastada öksürük, titreme ve ishal görüldü. Sıtma pozitif çıktı, Ebola virüsü için test sonucu bekleniyor.
İtalya'daki şüpheli vakalarda negatif sonuç
Sardinya'nın başkenti Cagliari'de, Kongo'dan dönen bir erkek şüpheli semptomlar gösterince protokol devreye girdi. Sağlık Bakanlığı, testlerin negatif çıktığını ve İtalya'daki riskin "çok düşük" olduğunu açıkladı.
Uluslararası tedbirler neler?
Uganda ve Ruanda,
Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile sınırlarını kapattı.
ABD
, Kongo Cumhuriyeti, Uganda ve Güney Sudan'dan gelenlere giriş yasağı
getirdi.
Kenya'da
planlanan Amerikan Ebola karantina merkezi mahkeme kararıyla geçici olarak engellendi.
İtalya
Başbakanı Giorgia Meloni, AB'ye sınır kontrollerinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı ve Haziran zirvesinde konunun gündeme alınmasını istedi.
Üçüncü en büyük Ebola salgını
Ebola'nun keşfinden 50 yıl sonra 17'nci salgın yaşanıyor. Bu, üçüncü en büyük salgın olma yolunda. Tedavi ve aşı olmadığı için (Bundibugyo suşu için) erken teşhis ve destek tedavisi hayati önem taşıyor. Kızılhaç ekipleri, cenaze törenlerinde ve dezenfeksiyon çalışmalarında yoğun çaba sarf ediyor.