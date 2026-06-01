Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye'den hangi üniversiteler listeye girdi
© Fotoğraf : TwitterHacettepe Üniversitesi
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu CWUR'u 2026 Dünya Üniversite Sıralamasını açıkladı. En iyi 2 bin üniversitenin belirlendiği listeye Türkiye'den 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında ilk sıraya yerleşti.
Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu CWUR’un '2026 Dünya Üniversite Sıralaması' açıklandı. Dünyanın en iyi 2 bin üniversitesinin belirlendiği listede Türkiye’den 47 üniversite yer alırken, Hacettepe Üniversitesi Türk üniversiteleri arasında ilk sıraya yerleşti. Listenin dünya birincisi ise Harvard Üniversitesi oldu. Türk üniversiteleri Hacettepe Üniversitesi'ni İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi takip etti.
Türkiye'den hangi üniversiteler listeye girdi?
95 ülkeden 21 bin 291 üniversitenin değerlendirildiği 2026 sıralamasında eğitim kalitesi, mezunların istihdam başarısı, akademik kadro ve araştırma performansı gibi kriterlerin dikkate alındı. Türkiye’den 47 üniversite ilk 2 bin içerisinde yer aldı. Türk üniversiteleri arasında en yüksek sırayı 666’ncı basamaktaki Hacettepe Üniversitesi aldı. Hacettepe’yi İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi takip etti.
İlk 1000’e giren Türk üniversiteleri
CWUR sıralamasında ilk 1000’de yer alan Türk üniversiteleriler ve sıralamaları şöyle:
1. Hacettepe Üniversitesi (666)
2. İstanbul Üniversitesi (707)
3. Ankara Üniversitesi (733)
4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi - ODTÜ (736)
5. Boğaziçi Üniversitesi (785)
6. İstanbul Teknik Üniversitesi (813)
7. Marmara Üniversitesi (939)
8. Koç Üniversitesi (989)
2. İstanbul Üniversitesi (707)
3. Ankara Üniversitesi (733)
4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi - ODTÜ (736)
5. Boğaziçi Üniversitesi (785)
6. İstanbul Teknik Üniversitesi (813)
7. Marmara Üniversitesi (939)
8. Koç Üniversitesi (989)
İlk 1000'in ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri ve siralamaları şöyle:
9. Ege Üniversitesi (1052)
10. Çukurova Üniversitesi (1106)
11. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (1127)
12. Bilkent Üniversitesi (1140)
13. Gazi Üniversitesi (1151)
14. Yıldız Teknik Üniversitesi (1191)
15. Dokuz Eylül Üniversitesi (1206)
16. Erciyes Üniversitesi (1265)
17. Gaziantep Üniversitesi (1289)
18. Atatürk Üniversitesi (1351)
19. İstanbul Bilgi Üniversitesi (1378)
20. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (1397)
21. İstanbul Aydın Üniversitesi (1438)
22. Akdeniz Üniversitesi (1446)
23. Mersin Üniversitesi (1448)
24. Karadeniz Teknik Üniversitesi (1494)
25. Uludağ Üniversitesi (1506)
26. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (1515)
27. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (1532)
28. Bahçeşehir Üniversitesi (1553)
29. Fırat Üniversitesi (1559)
30. Necmettin Erbakan Üniversitesi (1588)
31. Adıyaman Üniversitesi (1612)
32. Selçuk Üniversitesi (1633)
33. Kafkas Üniversitesi (1653)
34. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (1688)
35. Sabancı Üniversitesi (1700)
36. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1708)
37. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1716)
38. Özyeğin Üniversitesi (1773)
39. Kocaeli Üniversitesi (1787)
40. Sakarya Üniversitesi (1790)
41. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (1809)
42. Bingöl Üniversitesi (1854)
43. Süleyman Demirel Üniversitesi (1872)
44. Giresun Üniversitesi (1878)
45. İstanbul Medeniyet Üniversitesi (1939)
46. Sinop Üniversitesi (1986)
47. Gebze Teknik Üniversitesi (1992)
10. Çukurova Üniversitesi (1106)
11. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (1127)
12. Bilkent Üniversitesi (1140)
13. Gazi Üniversitesi (1151)
14. Yıldız Teknik Üniversitesi (1191)
15. Dokuz Eylül Üniversitesi (1206)
16. Erciyes Üniversitesi (1265)
17. Gaziantep Üniversitesi (1289)
18. Atatürk Üniversitesi (1351)
19. İstanbul Bilgi Üniversitesi (1378)
20. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (1397)
21. İstanbul Aydın Üniversitesi (1438)
22. Akdeniz Üniversitesi (1446)
23. Mersin Üniversitesi (1448)
24. Karadeniz Teknik Üniversitesi (1494)
25. Uludağ Üniversitesi (1506)
26. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (1515)
27. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (1532)
28. Bahçeşehir Üniversitesi (1553)
29. Fırat Üniversitesi (1559)
30. Necmettin Erbakan Üniversitesi (1588)
31. Adıyaman Üniversitesi (1612)
32. Selçuk Üniversitesi (1633)
33. Kafkas Üniversitesi (1653)
34. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (1688)
35. Sabancı Üniversitesi (1700)
36. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1708)
37. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1716)
38. Özyeğin Üniversitesi (1773)
39. Kocaeli Üniversitesi (1787)
40. Sakarya Üniversitesi (1790)
41. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (1809)
42. Bingöl Üniversitesi (1854)
43. Süleyman Demirel Üniversitesi (1872)
44. Giresun Üniversitesi (1878)
45. İstanbul Medeniyet Üniversitesi (1939)
46. Sinop Üniversitesi (1986)
47. Gebze Teknik Üniversitesi (1992)
Dünyanın en iyi 10 üniversitesi
2026 CWUR Dünya Üniversite Sıralaması’nda ilk 10 üniversite şu şekilde sıralandı:
1. Harvard Üniversitesi
2. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
3. Stanford Üniversitesi
4. Cambridge Üniversitesi
5. Oxford Üniversitesi
6. Princeton Üniversitesi
7. Pennsylvania Üniversitesi
8. Columbia Üniversitesi
9. Yale Üniversitesi
10. Chicago Üniversitesi
2. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
3. Stanford Üniversitesi
4. Cambridge Üniversitesi
5. Oxford Üniversitesi
6. Princeton Üniversitesi
7. Pennsylvania Üniversitesi
8. Columbia Üniversitesi
9. Yale Üniversitesi
10. Chicago Üniversitesi