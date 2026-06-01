Dünyanın en iyi 15 gastronomi destinasyonu belli oldu: Türkiye'den listeye girebilen tek rota neresi?
Dünyanın en iyi 15 gastronomi destinasyonu belli oldu: Türkiye'den listeye girebilen tek rota neresi?
Dünyanın en iyi gastronomi destinasyonları açıklandı. Türkiye'den listeye giren tek yer Bozcaada oldu. 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T11:05+0300
2026-06-01T11:09+0300
Dünyanın en iyi gastronomi destinasyonları açıklandı. Türkiye'den listeye giren tek yer Bozcaada oldu.
National Geographic’in “Best of the World 2026” listesinde, dünyanın en iyi gastronomi destinasyonları açıklandı. Bozcaada, bağcılık kültürü, yerel şarap üretimi ve Ege mutfağıyla Türkiye'den listeye giren tek destinasyon oldu.

Bozcaada listeye girdi

Bozcaada, gastronomi turizmi açısından dikkat çeken destinasyonlar arasında gösterildi. Ada, bağcılık kültürü, yerel şarap üretimi ve Ege mutfağının sade ama güçlü lezzetleriyle öne çıktı. Özellikle yaz aylarında artan gastronomi rotaları, Bozcaada’yı uluslararası ziyaretçiler için cazip bir lezzet durağına dönüştürüyor.

Listede hangi destinasyonlar var?

Crete (Girit), Yunanistan
Kelowna, Kanada
Olomouc, Çekya
Zlın, Çekya
Cartagena, Kolombiya
Barranquilla, Kolombiya
Sicilya’da La Dolce Vita Orient Express rotası (İtalya tren gastronomisi)
Tasmania / Lutruwita, Avustralya
Hobart, Tasmania (Avustralya)
Singapore (Singapur)
Sonora, Meksika
Bozcaada, Türkiye
Minneapolis, ABD
Cape Town, Güney Afrika
Londra, İngiltere
