Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/akaryakitta-tabelalar-degisecek-benzin-ve-motorin-fiyatlarina-indirim-1106134107.html
Akaryakıtta tabelalar değişecek: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim
Akaryakıtta tabelalar değişecek: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim için tarih netleşti. Gece yarısından itibaren benzinde ve motorinde... 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T12:53+0300
2026-05-31T12:53+0300
ekonomi̇
benzin
i̇zmir
ankara
tl
motorin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f77718049a004d81280ea59779ef994e.jpg
Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim bekleniyor. Benzine indirimSektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1 Haziran Pazartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında önemli düşüşler yaşanacak.Benzine ne kadar indirim gelecek?Beklenen düzenleme kapsamında benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 7,25 TL indirim öngörülüyor. İndirimin, Eşel Mobil Sistemi kapsamında uygulanacağı belirtilirken, indirimin yaklaşık dörtte birinin tüketiciye yansıması, kalan kısmının ise vergi kalemlerine eklenmesi bekleniyor.Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının son günlerde sert şekilde gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirimin önünü açtı. Brent petrol haftayı 91,12 dolar seviyesinden tamamlarken, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 87,36 dolar olarak kaydedildi. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, rafineri çıkış maliyetlerini aşağı çekmesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinde de fiyatların gerilemesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/piyasalarda-son-durum-altinin-grami-yukseldi-dolar-gune-yatay-basladi-petrolde-dusus-kaydedildi-1106099496.html
i̇zmir
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9d401deb1e1841f7ebcdb82791519c28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
benzin, i̇zmir, ankara, tl, motorin
benzin, i̇zmir, ankara, tl, motorin

Akaryakıtta tabelalar değişecek: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim

12:53 31.05.2026
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
Abone ol
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim için tarih netleşti. Gece yarısından itibaren benzinde ve motorinde fiyatların aşağı çekilmesi bekleniyor.
Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim bekleniyor.

Benzine indirim

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1 Haziran Pazartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında önemli düşüşler yaşanacak.

Benzine ne kadar indirim gelecek?

Beklenen düzenleme kapsamında benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 7,25 TL indirim öngörülüyor. İndirimin, Eşel Mobil Sistemi kapsamında uygulanacağı belirtilirken, indirimin yaklaşık dörtte birinin tüketiciye yansıması, kalan kısmının ise vergi kalemlerine eklenmesi bekleniyor.
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının son günlerde sert şekilde gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirimin önünü açtı.
Brent petrol haftayı 91,12 dolar seviyesinden tamamlarken, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 87,36 dolar olarak kaydedildi. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, rafineri çıkış maliyetlerini aşağı çekmesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinde de fiyatların gerilemesi bekleniyor.

Şehir / Bölge

Benzin (TL)

Motorin (TL)

LPG (TL)

İstanbul Avrupa Yakası

64.32

67.05

33.89

İstanbul Anadolu Yakası

64.18

66.91

33.29

Ankara

65.29

68.16

33.87

İzmir

65.57

68.43

33.69

altın ve gümüş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
EKONOMİ
Piyasalarda son durum: Altının gramı yükseldi, dolar güne yatay başladı, petrolde düşüş kaydedildi
29 Mayıs, 10:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала