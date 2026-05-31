https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/akaryakitta-tabelalar-degisecek-benzin-ve-motorin-fiyatlarina-indirim-1106134107.html

Akaryakıtta tabelalar değişecek: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim

Akaryakıtta tabelalar değişecek: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim için tarih netleşti. Gece yarısından itibaren benzinde ve motorinde... 31.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-31T12:53+0300

2026-05-31T12:53+0300

2026-05-31T12:53+0300

ekonomi̇

benzin

i̇zmir

ankara

tl

motorin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f77718049a004d81280ea59779ef994e.jpg

Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim bekleniyor. Benzine indirimSektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1 Haziran Pazartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında önemli düşüşler yaşanacak.Benzine ne kadar indirim gelecek?Beklenen düzenleme kapsamında benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 7,25 TL indirim öngörülüyor. İndirimin, Eşel Mobil Sistemi kapsamında uygulanacağı belirtilirken, indirimin yaklaşık dörtte birinin tüketiciye yansıması, kalan kısmının ise vergi kalemlerine eklenmesi bekleniyor.Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının son günlerde sert şekilde gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirimin önünü açtı. Brent petrol haftayı 91,12 dolar seviyesinden tamamlarken, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 87,36 dolar olarak kaydedildi. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, rafineri çıkış maliyetlerini aşağı çekmesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinde de fiyatların gerilemesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/piyasalarda-son-durum-altinin-grami-yukseldi-dolar-gune-yatay-basladi-petrolde-dusus-kaydedildi-1106099496.html

i̇zmir

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benzin, i̇zmir, ankara, tl, motorin