Akaryakıtta tabelalar değişecek: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim için tarih netleşti. Gece yarısından itibaren benzinde ve motorinde... 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T12:53+0300
Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1 Haziran Pazartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında önemli düşüşler yaşanacak.
Benzine ne kadar indirim gelecek?
Beklenen düzenleme kapsamında benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 7,25 TL indirim öngörülüyor. İndirimin, Eşel Mobil Sistemi kapsamında uygulanacağı belirtilirken, indirimin yaklaşık dörtte birinin tüketiciye yansıması, kalan kısmının ise vergi kalemlerine eklenmesi bekleniyor.
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının son günlerde sert şekilde gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirimin önünü açtı.
Brent petrol haftayı 91,12 dolar seviyesinden tamamlarken, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 87,36 dolar olarak kaydedildi. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, rafineri çıkış maliyetlerini aşağı çekmesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinde de fiyatların gerilemesi bekleniyor.
Şehir / Bölge
Benzin (TL)
Motorin (TL)
LPG (TL)
İstanbul Avrupa Yakası
64.32
67.05
33.89
İstanbul Anadolu Yakası
64.18
66.91
33.29
Ankara
65.29
68.16
33.87
İzmir
65.57
68.43
33.69